Артистка поделилась игривым снимком, на котором "оттопыривает" трусики.

"Вот это шок": Тина Кароль выставила игривое фото в белье instagram.com/tina_karol

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Украинская певица Тина Кароль, которая обожает стильные и соблазнительные наряды, однако почти всегда балансирует на грани сексуальности и недоступности, шокировала подписчиков снимком в белье. В Инстаграм Кароль появилось фото, на котором она позирует, держась за верх трусиков, демонстрируя подкачанный пресс. Верх комплекта - черный топ.

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Подписчики Кароль оставили множество комментариев к фото, отметив, что не ожидали такого откровенного фото. Некоторые связали такой образ Кароль со вчерашней свадьбой Потапа - напомним, что на первых общих эфирах “Голоса страны“ Потапенко и Кароль намекали на некую искру между ними.

Пусть знает Потап, кого потерял?

У Каменских появился Лёша и она начала выкладывать такие фотки. Тина свадьба не за горами?

Шикарная 😍 Тинусь, это на тебя не похоже. Что случилось? 😂💓

ЭТО ОЧЕНЬ НЕОЖИДАННО ЩАС БЫЛО

вот это шок

Это было сейчас очень очень неожиданно😂😍💗

Тин, у меня пельмени сбежали

ЭТО ТОЧНО ТЫ?

Тина, мне жарко стало, не смотря на то, что я девушка😅 Для кого такие сексуальные фото?❤️

Фигура просто шииииик😍🤤🤤🤤🤤🤤, - написали в Сети.



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