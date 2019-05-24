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"Вот это шок": Тина Кароль выставила игривое фото в белье

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Артистка поделилась игривым снимком, на котором "оттопыривает" трусики.

"Вот это шок": Тина Кароль выставила игривое фото в белье
instagram.com/tina_karol

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Украинская певица Тина Кароль, которая обожает стильные и соблазнительные наряды, однако почти всегда балансирует на грани сексуальности и недоступности, шокировала подписчиков снимком в белье. В Инстаграм Кароль появилось фото, на котором она позирует, держась за верх трусиков, демонстрируя подкачанный пресс. Верх комплекта - черный топ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#tinakarol #тинакароль Ph @little_puida

Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

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Подписчики Кароль оставили множество комментариев к фото, отметив, что не ожидали такого откровенного фото. Некоторые связали такой образ Кароль со вчерашней свадьбой Потапа - напомним, что на первых общих эфирах “Голоса страны“ Потапенко и Кароль намекали на некую искру между ними.

  • Пусть знает Потап, кого потерял?
  • У Каменских появился Лёша и она начала выкладывать такие фотки. Тина свадьба не за горами?
  • Шикарная 😍 Тинусь, это на тебя не похоже. Что случилось? 😂💓
  • ЭТО ОЧЕНЬ НЕОЖИДАННО ЩАС БЫЛО
  • вот это шок
  • Это было сейчас очень очень неожиданно😂😍💗
  • Тин, у меня пельмени сбежали
  • ЭТО ТОЧНО ТЫ?
  • Тина, мне жарко стало, не смотря на то, что я девушка😅 Для кого такие сексуальные фото?❤️
  • Фигура просто шииииик😍🤤🤤🤤🤤🤤, - написали в Сети.
     

Ранее мы писали, в чем звезды шоу-биза появились на свадьбе Каменских и Потапа. 

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Теги: Тина Кароль, фото в белье
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Источник: IVONA bigmir)net

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