"Вот это шок": Тина Кароль выставила игривое фото в белье
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Украинская певица Тина Кароль, которая обожает стильные и соблазнительные наряды, однако почти всегда балансирует на грани сексуальности и недоступности, шокировала подписчиков снимком в белье. В Инстаграм Кароль появилось фото, на котором она позирует, держась за верх трусиков, демонстрируя подкачанный пресс. Верх комплекта - черный топ.
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Подписчики Кароль оставили множество комментариев к фото, отметив, что не ожидали такого откровенного фото. Некоторые связали такой образ Кароль со вчерашней свадьбой Потапа - напомним, что на первых общих эфирах “Голоса страны“ Потапенко и Кароль намекали на некую искру между ними.
- Пусть знает Потап, кого потерял?
- У Каменских появился Лёша и она начала выкладывать такие фотки. Тина свадьба не за горами?
- Шикарная 😍 Тинусь, это на тебя не похоже. Что случилось? 😂💓
- ЭТО ОЧЕНЬ НЕОЖИДАННО ЩАС БЫЛО
- вот это шок
- Это было сейчас очень очень неожиданно😂😍💗
- Тин, у меня пельмени сбежали
- ЭТО ТОЧНО ТЫ?
- Тина, мне жарко стало, не смотря на то, что я девушка😅 Для кого такие сексуальные фото?❤️
- Фигура просто шииииик😍🤤🤤🤤🤤🤤, - написали в Сети.
Ранее мы писали, в чем звезды шоу-биза появились на свадьбе Каменских и Потапа.
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