Звезда рассказала, что обожает спорт и пьет много воды.

Вика из "НеАнгелов" раскрыла секрет своей стройности пресс-служба

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Виктория Смиюха - участница группы “НеАнгелы“, часто появляется на сцене в откровенных образах, демонстрируя роскошную фигуру. О том, что максимально отдается спорту, рассказала в передаче “Зірковий шлях“ на канале “Украина“.

Я получаю от спорта огромное удовольствие, но опять же, потому что я максималист, я прихожу в спортзал рано утром, а ухожу поздно вечером, в 11 вечера могу уйти. Могу сходить на 4 тренировки, потом еще поплавать в бассейне. В неделю могу сходить действительно немного, но зато очень конкретно, - делится певица с “Зірковим шляхом“.

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Еще одним лайфхаком Виктории является употребление большого количества воды.

Я вот всем рекомендую, очень полезно выпить воды натощак. H2O - это здоровье, это хорошее состояние кожи всегда, это насыщение кислородом и вообще нужно, как правило, два литра минимум. Пытаюсь кофе не очень много пить вообще в своей жизни, - говорит певица на канале “Украина“.

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