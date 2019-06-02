Звездный тренер и ресторатор поделились своими секретами.

Вода и дзюдо: Тищенко и Мацакария рассказали, как поддерживают невероятную физическую форму пресс-служба

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Ресторатор Николай Тищенко и шоумен Иракли Мацакария часто делятся с поклонниками в соцсети фото, на которых демонстрируют отличную физическую форму. О том, как питаются и сколько проводят в спортзале, красавчики рассказали в передаче "Зірковий шлях" на канале «Украина».

Очень многие думают, что если заниматься по 3-4 часа в день, то они будут в хорошей форме. Ни в коем случае. 70-80% - это, что мы принимаем, какую пищу мы едим. Я не называю это диетой, это просто правильная еда, к которой мы привыкаем, - делится Мацакария.

Мужчина признается, что исключил из своего рациона фастфуд и сладости. Но раз в неделю таки грешит.

С утра это может начаться с хачапури и в течение дня там разные еще лакомства. Я не большой фанат хинкали, я иногда могу его поесть, но не очень часто. Именно этот день у меня воскресенье, когда Иракли полностью наедается и принимает все, что в течение недели не нужно есть. Толстеньким в юные годы я точно не был. С самого детства мне было очень трудно набрать вес. Я наоборот был таким дрыщем, можно сказать, - говорит на канале "Украина" Иракли.

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Если на 80 процентов внешность Иракли зависит от питания, то на 20 - от здорового сна и спорта. Мужчина минимум 4 раза в неделю потеет в спортзале, плавает и бегает. Начинает с разогрева стоп, а затем и бедер.

Становимся на одну ногу, берем бедро, тянем вперед. Должны чувствовать натяжение. Колени вместе. Держим баланс. Как можно максимально добавляем напряжение в бедра. Надо дышать в это время. Колени вместе держим. Вперед таз. Можно постоять на одной ноге, помедитировать, - говорит "Зірковому шляху" Иракли.

В институте Мацакария увлекся спортом. Обычно бегает в парке около часа, а заканчивает тренировку снова растяжкой. Кроме спорта есть у Иракли еще один секрет идеальной формы. Ежедневно он выпивает до трех литров негазированной воды.

Вода является главным источником энергии для любого живого человека. И нужно обязательно не забывать каждое утро начинать с чистой воды», - говорит шоумен.

Ресторатор Николай Тищенко тоже проводит много времени в спортзале.

Сначала 12 минут я бегаю, аэробные всевозможные загрузки. Не менее километра. Затем я начинаю работать над той группой мышц, на которую я сегодня обращаю внимание. Ну, например, грудь, - делится на канале "Украина" Тищенко.

Вода и дзюдо: Тищенко и Мацакария рассказали, как поддерживают невероятную физическую форму пресс-служба

За час до тренировки Тищенко позволяет себе легкий перекус. Но правила еды зависят от того, какого результата хочет достичь человек.

Если человек хочет нарастить мышечную ткань, то надо поесть за полчаса какого-то белка. Ну, за час. Если он хочет сбросить жировой вес, то ему нельзя есть 3 часа до тренировки, - говорит Николай Тищенко.

В последнее время Тищенко вычеркнул из своего рациона углеводы. И всерьез задумывается, чтобы снова вернуться к занятию юности - японскому боевому искусству. Тищенко - мастер спорта по дзюдо. Он даже в зале использует некоторые элементы восточной борьбы.

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