Артистка выставила фото в длинном платье с необычной прической.

Слава Каминская восхитила Сеть нежным образом instagram.com/babaslavka

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Участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская восхитила Сеть новым образом. В Инстаграм артистка выставила фото в летнем платье в пол с необычной прической - длинные волосы Славы завиты в локоны и присобраны на макушке. Образ дополнила ярко-красная помада. Слава позирует, приопустив голову, на фоне буяющей зелени. Фото получилось настолько нежным и необычным, что за считанные часы набрало около 25 тыс. лайков.

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Похожую прическу Слава уже демонстрировала подписчикам. На днях она выставила в Инстаграм снимок, где позирует в профиль. Ее волосы - также заколотые на макушке - роскошными волнами спадают на плечи.

Ранее мы писали, что Слава Каминская насмешила Сеть фото с Винником.