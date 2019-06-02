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Слава Каминская восхитила Сеть нежным образом

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Артистка выставила фото в длинном платье с необычной прической.

Слава Каминская восхитила Сеть нежным образом
Слава Каминская восхитила Сеть нежным образом
instagram.com/babaslavka

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Участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская восхитила Сеть новым образом. В Инстаграм артистка выставила фото в летнем платье в пол с необычной прической - длинные волосы Славы завиты в локоны и присобраны на макушке. Образ дополнила ярко-красная помада. Слава позирует, приопустив голову, на фоне буяющей зелени. Фото получилось настолько нежным и необычным, что за считанные часы набрало около 25 тыс. лайков.

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Похожую прическу Слава уже демонстрировала подписчикам. На днях она выставила в Инстаграм снимок, где позирует в профиль. Ее волосы - также заколотые на макушке - роскошными волнами спадают на плечи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАК ВОЗНИКАЮТ МЕНТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ Ментальные модели есть у каждого, но как они возникают? Ребенок приходит в мир, не имея встроенного набора верований и убеждений, у него есть только способность их конструировать. Разные люди могут пройти через одни и те же жизненные ситуации, но каждый объясняет их по-своему и вкладывает в пережитый опыт собственный смысл. Материалом для наших ментальных моделей служат отчасти общественные нравы, отчасти — культура, а отчасти — идеи взрослыx людей, оказывавших на нас влияние в детстве. Все остальное мы конструируем и поддерживаем на основе данных нашего опыта.😬

Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

Ранее мы писали, что Слава Каминская насмешила Сеть фото с Винником.

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Теги: Слава Каминская, наряды звезд
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Источник: ivona bigmir)net

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