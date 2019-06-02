Слава Каминская восхитила Сеть нежным образом
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Участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская восхитила Сеть новым образом. В Инстаграм артистка выставила фото в летнем платье в пол с необычной прической - длинные волосы Славы завиты в локоны и присобраны на макушке. Образ дополнила ярко-красная помада. Слава позирует, приопустив голову, на фоне буяющей зелени. Фото получилось настолько нежным и необычным, что за считанные часы набрало около 25 тыс. лайков.
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Похожую прическу Слава уже демонстрировала подписчикам. На днях она выставила в Инстаграм снимок, где позирует в профиль. Ее волосы - также заколотые на макушке - роскошными волнами спадают на плечи.
КАК ВОЗНИКАЮТ МЕНТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ Ментальные модели есть у каждого, но как они возникают? Ребенок приходит в мир, не имея встроенного набора верований и убеждений, у него есть только способность их конструировать. Разные люди могут пройти через одни и те же жизненные ситуации, но каждый объясняет их по-своему и вкладывает в пережитый опыт собственный смысл. Материалом для наших ментальных моделей служат отчасти общественные нравы, отчасти — культура, а отчасти — идеи взрослыx людей, оказывавших на нас влияние в детстве. Все остальное мы конструируем и поддерживаем на основе данных нашего опыта.😬
Ранее мы писали, что Слава Каминская насмешила Сеть фото с Винником.
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