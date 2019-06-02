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В бюстгальтере и коротких шортах: Ирина Федишин показала, как репетирует дома

Комментариев: 1
Украинская певица Ирина Федишин поделилась соблазнительным видео.
В бюстгальтере и коротких шортах: Ирина Федишин показала, как репетирует дома
В бюстгальтере и коротких шортах: Ирина Федишин показала, как репетирует дома
instagram.com/irynafedyshyn

Известная украинская исполнительница Ирина Федишин активно ведет свой Instagram-аккаунт. Артистка обожает выкладывать снимки с выступлений. Так же на странице звезды можно увидеть время от времени соблазнительные кадры с отдыха и семейные снимки.

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Недавно Федишин решила показать фанам, как проходят ее репетиции дома. Певица разместила в соцсети ролик, на котором поет новую песню и при этом танцует. Стоит отметить, что на видео Ирина появилась в весьма откровенном наряде. Артистка была одета в розовой бюстгальтер и короткие джинсовые шорты.

В подписи к новой публикации исполнительница рассказала, что именно так она репетировала новую композицию “Просто танцюй“, которую представила на концерте “Большая свадьба“ 2 июня. Также Ирина отметила, что видео снимал ее муж.

“Гаряча прем’єра. Вже сьогодні на “Великому весіллі“! разом з @bakun_official “Просто танцюй“! Ось так я роблю репетицію вдома, а чоловік теж часу не гає“, - написала Ирина Федишин.

Напомним, ранее Ирина Федишин умилила сеть своим детским фото.

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Теги: Ирина Федишин
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Шо Га Шо Га Шо  (аноним)  04.06.2019, 14:02
Оценка:  0
Шо Га Шо Га Шо
как бы по х у й на эту западанскую шмару
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