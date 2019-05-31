Ирина Федишин умилила сеть своим детским фото

Певица поделилась с поклонниками архивным фото.

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Украинская певица Ирина Федишин, которая очаровала сеть семейным фото с сыновьями и мужем, показала себя школьницей. Звезда поделилась архивным снимком в своем Instagram.

На фотографии Ирина Федишин позирует вместе со своей школьной подругой. В кадре будущая знаменитость запечатлена в черной юбке и белой блузке с большими бантами в волосах.

Моя родная 72 школа! Моя лучшая школьная подруга, тоже Ируська! Мой последний школьный звонок. Говорят, что лучшие годы - это студенческие! Но у меня наоборот! Лучшие - это школьные годы! Поздравления всем выпускникам, - подписала снимок Федишин.

Фанаты Иры в комментариях принялись вспоминать свои школьные годы и делиться мыслями о том, как тяжело прощаться со школой. "У мене також, шкільні роки - найкрщі", "Iрина Ви Красуня", "І у мене найкращі роки були в школі)хоча зі студентських теж є що згадати... ех, ностальгія", "Красавицы", - пишут пользователи под фото.

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