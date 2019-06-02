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Экс-холостяк Иракли Макацария взорвал Сеть "горячим" фото

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Участник шоу "Холостяк" поделился пикантным снимком.
Экс-холостяк Иракли Макацария взорвал Сеть "горячим" фото
Экс-холостяк Иракли Макацария взорвал Сеть "горячим" фото
instagram.com/maqatsa

Участник 6 сезона шоу “Холостяк“ и тренер 9 сезона “Зважені та щасливі“ Иракли Макацария порадовал своих подписчиц горячим фото.

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На своей странице в Instagram 33-летний грузинский бизнесмен опубликовал снимок, на котором продемонстрировал свою идеальную спортивную форму.

На свежим кадре холостяк запечатлен в прыжке. Он одет только в черные шорты, белые кроссовки и носки в тон. Судя по указанной геолокации, фотография была сделана в родном городе Макацарии Батуми.

“Давайте летать“, - лаконично подписал снимок Иракли на английском языке.

Поклонницы принялись активно засыпать свежую публикацию восторженными комментариями.

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“Это лучшее что я когда-либо видела в своей жизни“, “Саааамый красивый мужчина нашего времени, даже сравнить не с кем“, “ПарИте просто, как орёл. Мощь. Красота. И фотограф -молодец“, “Иракли держит небо“, “Красавчик))“, “Прыжок тянет на Оскар ,но и конечно Ван Дам отдыхает“, “Ну прямо Чакраборти!!!“, “Вах, вах, настоящий джигит!!!“, “З такого фото можна мемас зробити, якщо підставити когось під ногу“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Экс-холостяк Иракли Макацария рассказал, почему до сих пор не женат.

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Теги: Иракли Макацария
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Источник: Ivona.bigmir.net

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