Зважені та щасливі: Марина Боржемская рассказала о своем сопернике Иракли Макацарии
Читай также: Зважені та щасливі: Правильная пицца от Марины Боржемской
Телеканал СТБ снимает девятый сезон самого весомого шоу страны “Зважені та щасливі“. В этом году зрителей ждет жаркая борьба за новую здоровую жизнь. На место ведущей вернулась Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская и Иракли Макацария. Этот сезон снова будет одиночным, где каждый участник отвечает за себя.
“Иракли очень интересный соперник. Смотрю, как ведет себя на площадке – он активный, скучать мне не придется. Вижу, что он в хорошей физической форме. Значит, человек привык работать над собой. Для меня это огромный показатель. Ведь, если он требовательный к себе, значит, будет таким же требовательным и к участникам. Его привели к такой прекрасной физической форме его знания, которыми он поделится с командой и зрителями. Я не знакома с его тактикой тренировок, но знаю, что он постоянно снимает спортивные рубрики для грузинского телеканала, делает мотивационные встречи и открытые тренировки. Он профессионал. Просто в Украине с этой стороны он еще не раскрылся. Скоро мы увидим другую сторону Иракли“.
Марина считает, что не всегда хороший спортсмен становится хорошим тренером. Одно от другого совсем не зависит.
“Это вообще большая редкость. Например, тренер Славы не имел к спорту никакого отношения. И как раз он привел Славу к высоким достижениям в любительском боксе. Если тебе что-то нравится, если у тебя это получается, не обязательно быть профессиональным спортсменом, чтобы быть профессиональным тренером. Личными знаниями и любовью к этому можно сложить хорошую конкуренцию профи тренеру и спортсмену“.
Читай также: “Зважені та щасливі“ 9 сезон: почему Иракли Макацария стал тренером проекта
К тому же, Марина уверена, что Иракли принесет свежее дыхание в проект, что всегда интересно. Это будет стимул и ей, в том числе: быть лучше и выше соперника, чтобы победили участники Марины, как и несколько предыдущих лет.
Смотрите уже осенью на телеканале СТБ самое весомое шоу страны “Зважені та щасливі“.
Напомним, ранее Алена Гребенюк рассказала о своем тренере Иракли Макацарии.
Полная версия правил