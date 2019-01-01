Зважені та щасливі: Марина Боржемская рассказала о своем сопернике Иракли Макацарии

Марина Боржемская и Иракли Макацария стали тренерами нового сезона шоу "Зважені та щасливі".

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Телеканал СТБ снимает девятый сезон самого весомого шоу страны “Зважені та щасливі“. В этом году зрителей ждет жаркая борьба за новую здоровую жизнь. На место ведущей вернулась Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская и Иракли Макацария. Этот сезон снова будет одиночным, где каждый участник отвечает за себя.

“Иракли очень интересный соперник. Смотрю, как ведет себя на площадке – он активный, скучать мне не придется. Вижу, что он в хорошей физической форме. Значит, человек привык работать над собой. Для меня это огромный показатель. Ведь, если он требовательный к себе, значит, будет таким же требовательным и к участникам. Его привели к такой прекрасной физической форме его знания, которыми он поделится с командой и зрителями. Я не знакома с его тактикой тренировок, но знаю, что он постоянно снимает спортивные рубрики для грузинского телеканала, делает мотивационные встречи и открытые тренировки. Он профессионал. Просто в Украине с этой стороны он еще не раскрылся. Скоро мы увидим другую сторону Иракли“.

Марина Боржемская и Иракли Макацария пресс-служба

Марина считает, что не всегда хороший спортсмен становится хорошим тренером. Одно от другого совсем не зависит.

“Это вообще большая редкость. Например, тренер Славы не имел к спорту никакого отношения. И как раз он привел Славу к высоким достижениям в любительском боксе. Если тебе что-то нравится, если у тебя это получается, не обязательно быть профессиональным спортсменом, чтобы быть профессиональным тренером. Личными знаниями и любовью к этому можно сложить хорошую конкуренцию профи тренеру и спортсмену“.

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К тому же, Марина уверена, что Иракли принесет свежее дыхание в проект, что всегда интересно. Это будет стимул и ей, в том числе: быть лучше и выше соперника, чтобы победили участники Марины, как и несколько предыдущих лет.

Смотрите уже осенью на телеканале СТБ самое весомое шоу страны “Зважені та щасливі“.

Напомним, ранее Алена Гребенюк рассказала о своем тренере Иракли Макацарии.