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"Это так мило": Тодоренко показала, как учит полугодовалого сына музыке

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Регина Тодоренко сыграла с Майклом в 4 руки.

"Это так мило": Тодоренко показала, как учит полугодовалого сына музыке
instagram.com/reginatodorenko

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Ведущая Регина Тодоренко умилила Сеть видео с полугодовалым сыном. В Инстаграм Регина выложила ролик, где учит Майкла играть на синтезаторе. 

#РегинаМать
Так интересно анализировать себя в роли матери😀: как правильно привить любовь к музыке , а не навязать ; как научить получать удовольствие от любимого дела, а не угнетать? 
Ох... миллиард вопросов одолевает, но помощь родителей, психологов и книг успокаивает) - подписала Тодоренко.


Подписчики отметили, что ролик очень милый и что у отца-музыканта Влада Топалова вряд ли вырастет немузыкальный сын.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко показала, как выбирает свадебное платье.

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Теги: Регина Тодоренко, дети звезд
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Источник: ivona bigmir)net

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