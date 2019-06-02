Регина Тодоренко сыграла с Майклом в 4 руки.

"Это так мило": Тодоренко показала, как учит полугодовалого сына музыке instagram.com/reginatodorenko

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Ведущая Регина Тодоренко умилила Сеть видео с полугодовалым сыном. В Инстаграм Регина выложила ролик, где учит Майкла играть на синтезаторе.

#РегинаМать

Так интересно анализировать себя в роли матери😀: как правильно привить любовь к музыке , а не навязать ; как научить получать удовольствие от любимого дела, а не угнетать?

Ох... миллиард вопросов одолевает, но помощь родителей, психологов и книг успокаивает) - подписала Тодоренко.



Подписчики отметили, что ролик очень милый и что у отца-музыканта Влада Топалова вряд ли вырастет немузыкальный сын.

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