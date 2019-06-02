"Это так мило": Тодоренко показала, как учит полугодовалого сына музыке
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Ведущая Регина Тодоренко умилила Сеть видео с полугодовалым сыном. В Инстаграм Регина выложила ролик, где учит Майкла играть на синтезаторе.
#РегинаМать
Так интересно анализировать себя в роли матери😀: как правильно привить любовь к музыке , а не навязать ; как научить получать удовольствие от любимого дела, а не угнетать?
Ох... миллиард вопросов одолевает, но помощь родителей, психологов и книг успокаивает) - подписала Тодоренко.
#РегинаМать Так интересно анализировать себя в роли матери😀: как правильно привить любовь к музыке , а не навязать ; как научить получать удовольствие от любимого дела, а не угнетать? Ох... миллиард вопросов одолевает, но помощь родителей, психологов и книг успокаивает) #регинатодоренко
Подписчики отметили, что ролик очень милый и что у отца-музыканта Влада Топалова вряд ли вырастет немузыкальный сын.
Ранее мы писали, что Регина Тодоренко показала, как выбирает свадебное платье.
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