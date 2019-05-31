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"Секси-пекси, ретро и сарафан": Тодоренко показала, какие платья меряет к свадьбе

Комментариев: 1
Ведущая Регина Тодоренко готовится к пышной свадьбе.

instagram.com/reginatodorenko

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Популярная ведущая Регина Тодоренко, которая готовится к пышной свадьбе с певцом Владом Топаловым, показала, какие платья примеряет для торжества, которое состоится в июле. Фото Регина опубликовала в Инстаграм.

А вот , кстати, мы сейчас на стадии утверждения платья, подскажите , в чем вы хотите меня видеть на свадьбе?)

1. Пышное платье , а-ля белоснежка.
2. Секси-пекси в обтяжку и с глубоким декольте.
3. Ретро с вуалью в стиле “Гетсби“
4. Платье-сарафан , типа #Джульетта, - написала Тодоренко.

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Также она отметила, что роспись с Владом пришлось провести быстро и без “шика“ - из-за беременности и большой загруженности. 

Когда в последний раз я “слезла с пальмы 🌴“, влюбилась в своего Владислава Михайловича и больше не смогла путешествовать без него! По закону наше совместное путешествие началось 25го октября (в день рождения @vladtopalovofficial ) , мы душевно посидели всей семьёй , отпраздновали это событие и разошлись по домам. О большой свадьбе я и мечтать не могла , вроде и не особо хотела пировать: беременность, роды, работа, работа, работа... да и зачем все это, «лишняя трата денег», - так говорят мои родители 🤷🏼‍♀️. Вот я и потеряла весь интерес к этому волшебному празднику, когда каждая девочка может почувствовать себя принцессой 👸😭, - написала Регина.

Однако, муж Тодоренко - Влад Топалов настоял на проведении настоящего праздника. 

Скажу вам по секрету(сейчас буду НАХВАЛИВАТЬ) , мой муж - настоящий рыцарь! Он настоял на свадьбе и договорился со своей сестрой @alina_topalova об организации #WeddingParty, потому что знает, хоть снаружи я вся такая сильная-независимая 💪🏻, но внутри меня живет хрупкая золушка, которая мечтает о ВОЛШЕБСТВЕ 🧚‍♀️ И вот сижу я в @edem.official выбираю самое красивое в мире платье 🙈👸, уже хочется плакать прямо на фату 👰😭😆, но я держусь 💪🏻! 🤣 Если бы вы видели эскизы, вы бы тоже рыдали! - написала ведущая.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Свадьба @edem.official Да, это я готовлюсь к супер-важному событию. Когда в последний раз я «слезла с пальмы 🌴», влюбилась в своего Владислава Михайловича и больше не смогла путешествовать без него! По закону наше совместное путешествие 🧳 началось 25го октября (в день рождения @vladtopalovofficial ) , мы душевно посидели всей семьёй , отпраздновали это событие и разошлись по домам. О большой свадьбе я и мечтать не могла , вроде и не особо хотела пировать: беременность, роды, работа, работа, работа... да и зачем все это, «лишняя трата денег», - так говорят мои родители 🤷🏼‍♀️. Вот я и потеряла весь интерес к этому волшебному празднику, когда каждая девочка может почувствовать себя принцессой 👸😭. Скажу вам по секрету(сейчас буду НАХВАЛИВАТЬ) , мой муж - настоящий рыцарь! Он настоял на свадьбе и договорился со своей сестрой @alina_topalova об организации #WeddingParty , потому что знает, хоть снаружи я вся такая сильная-независимая 💪🏻, но внутри меня живет хрупкая золушка, которая мечтает о ВОЛШЕБСТВЕ 🧚‍♀️ И вот сижу я в @edem.official выбираю самое красивое в мире платье 🙈👸, уже хочется плакать прямо на фату 👰😭😆, но я держусь 💪🏻! 🤣 Если бы вы видели эскизы, вы бы тоже рыдали! А вот , кстати, мы сейчас на стадии утверждения платья, подскажите , в чем вы хотите меня видеть на свадьбе?) 1. Пышное платье , а-ля белоснежка. 2. Секси-пекси в обтяжку и с глубоким декольте. 3. Ретро с вуалью в стиле «Гетсби» 4. Платье-сарафан , типа #Джульетта #регинатодоренко #регинапутешественница #СвадьбаТопаловых #СвадьбаТТ

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Подписчики отметили, что Регине все к лицу, однако многие “проголосовали“ за платье принцессы.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко показала фигуру в купальнике.

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Теги: Регина Тодоренко, Влад Топалов, свадьба
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  31.05.2019, 12:51
Оценка:  0
гость
Честно, уже зае....бали эти тодоренки, лабуды, мейхеры, галушки! Одно и тоже говно!
Где новости настоящей науки? Действительно полезные советы? Серьезные исторические материалы?
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