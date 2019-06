Кэти Перри выпустила первый клип после длительного перерыва

Американская певица Кэти Перри представила клип на песню Never Really Over.

Американская певица Кэти Перри, которая недавно рассказала, как Орландо Блум сделал ей предложение, выпустила клип после длительного перерыва. Ролик на композицию Never Really Over появился в сети 30 мая. По сюжету видео Кэти Перри попадает в реабилитационный центр, который больше похож на летний лагерь для хиппи, где ее лечат от несчастной любви самыми различными способами. Все наши отношения — первая любовь, неудавшаяся любовь и, наконец, великая и настоящая любовь — становятся частью нас. Поэтому ни одно из этих чувств по‑настоящему не заканчивается. Только когда вы начнете принимать и темные, и светлые стороны, поймете, что именно тьма привела вас к свету, - рассказала певица о своем новом клипе. Продюсером клипа выступил диджей Zedd, а режиссером — фотограф и художница Филиппа Прайс. Смотрите клип Katy Perry - Never Really Over онлайн на сайте Ivona: Отметим, что последний релиз от Кэти Перри состоялся в 2017 году. Ранее украинская группа AVIATOR представила новый сингл #цетобі.

