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Кэти Перри выпустила первый клип после длительного перерыва

Комментариев: 1
Американская певица Кэти Перри представила клип на песню Never Really Over.
Кэти Перри выпустила первый клип после длительного перерыва
Кэти Перри выпустила первый клип после длительного перерыва
instagram.com/katyperry/

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Американская певица Кэти Перри, которая недавно рассказала, как Орландо Блум сделал ей предложение, выпустила клип после длительного перерыва. Ролик на композицию Never Really Over появился в сети 30 мая.

По сюжету видео Кэти Перри попадает в реабилитационный центр, который больше похож на летний лагерь для хиппи, где ее лечат от несчастной любви самыми различными способами. 

Все наши отношения — первая любовь, неудавшаяся любовь и, наконец, великая и настоящая любовь — становятся частью нас. Поэтому ни одно из этих чувств по‑настоящему не заканчивается. Только когда вы начнете принимать и темные, и светлые стороны, поймете, что именно тьма привела вас к свету, - рассказала певица о своем новом клипе.

Продюсером клипа выступил диджей Zedd, а режиссером — фотограф и художница Филиппа Прайс.

Смотрите клип Katy Perry - Never Really Over онлайн на сайте Ivona:

Отметим, что последний релиз от Кэти Перри состоялся в 2017 году.

Ранее украинская группа AVIATOR представила новый сингл #цетобі.

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Теги: Кэти Перри, клип
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  01.06.2019, 20:51
Оценка:  0
pусский
Я бы её в глотку выeб, блять!
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