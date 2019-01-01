Ко дню рождения коллектива исполнители презентуют песню #цетобі.

Группа AVIATOR задаёт тренд на белые цветы - премьера трека пресс-служба

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Недавно, 29 мая, главные романтики украинского шоубиза, AVIATOR, отметили свой 14-й день рождения! Специально к этой важной для команды даты её фронтмены Андрей Сторож и Дмитрий Тодорюк представляют новый сингл #цетобі.

Группа AVIATOR пресс-служба

Читай также: Создатели мюзикла "Лихтариус" сняли фильм о закулисье шоу Обычно в день рождения именно “виновники” торжества ждут подарков; мы же, как нестандартные именинники, решили несколько изменить схему, — улыбается Андрей. — #цетобі — это наше обращение к каждому, кто любит нашу группу много лет или только открывает её для себя. Всё, что мы делаем, мы делаем исключительно для вас! И белоснежный букет цветов, о котором идёт речь в песне и который, собственно, украшает вижуал к ней, является нашим символическим презентом!

Слова и музыку к песне написал Дмитрий Тодорюк, он является автором и первого трека нового этапа группы “Небо на двох”. Стоит отметить, что Дмитрий приложил руку и к графическому оформлению новинки: его подпись была оцифрована для официальной обложки сингла.

Группа AVIATOR задаёт тренд на белые цветы - премьера трека пресс-служба

Читай также: "Санта-Барбара": Анна Седокова выпустила откровенный клип Это очередная наша попытка “вдохнуть” в диджитализованное сейчас творчество и мир в целом что-то живое и настоящее. Трек “Сети” в своё время был вообще нашим манифестом против погружения в Паутину! Что касается #цетобі... В непростое для всех нас и нашей страны время очень хочется дарить свет. На те три минуты, которые длится песня, обнимите своих родных и поблагодарите их просто за то, что они у вас есть. Рассчитываем и на поддержку молодожёнов: #цетобі является своеобразным продолжением свадебной темы, заданной “Нареченою”. Поэтому невест без цветов не оставили! — комментирует Дмитрий.

Группа AVIATOR задаёт тренд на белые цветы - премьера трека пресс-служба

Что касается дальнейших творческих планов, то в ближайшее время группа планирует выдать EP акустических версий самых свежих треков.

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