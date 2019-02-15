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Кэти Перри рассказала, как Орландо Блум сделал ей предложение

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Певица поделилась воспоминаниями о самом романтичном моменте своей жизни.
Кэти Перри рассказала, как Орландо Блум сделал ей предложение
Кэти Перри рассказала, как Орландо Блум сделал ей предложение
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Американская певица Кэти Перри уже успела похвастаться обручальным кольцом, которое ей преподнес возлюбленный - английский актер Орландо Блум. Напомним, что пара объявила о помолвке в феврале этого года. Накануне, в интервью телеведущему Джимми Киммелу, певица призналась, что это был самый волнительный момент в ее жизни.

Это было очень волнительно и трогательно. Мы ужинали в День Святого Валентина, после чего должны были посетить художественную выставку. Неожиданно Орландо пригласил меня на прогулку на вертолете, - поделилась Кэти.

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Но не все было гладко. Перри рассказала, что, Блум передал ей записку, в которой написал много важных вещей — по его задумке, письмо должно было ненадолго отвлечь возлюбленную, а он бы в этот момент достал из своего пиджака помолвочное кольцо. 

Коробочка была слишком велика для кармана его пальто, и пока он пытался достать ее, задел локтем бутылку с шампанским и та разбилась, - призналась невеста.

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Однако все это не помешало 42-летнему актеру сделать предложение 34-летней певице, с чем их и поздравили близкие друзья, поджидавшие влюбленных дома.

Ранее другая американская певица - Майли Сайрус поделилась новыми снимками со свадьбы.

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Теги: Кэти Перри, Орландо, звездные романы
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