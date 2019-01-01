Жена Сергея Рыбалки ждет ребенка .

"Немножко беременна": В Радикальной партии снова пополнение facebook.com/anastasia.vladimirovna.

Читай также: День вышиванки в Верховной Раде: Кто в чем пришел

Настоящий беби-бум в Верховной Раде - в “Радикальной партии“ снова ждут пополнения. Вслед за Аленой Кошелевой - в скором времени родителями станут нардеп Сергей Рыбалка и его красавица-жена Анастасия Байбородина.

Об этом супруга нардепа сообщила в соцсетях, выставив снимок с животиком и подписью “немножко беременна“.

Стоит отметить, что пара Сергея и Анастасии часто демонстрируют друг другу чувства, делая эффектные и запоминающиеся “личные“ подарки. Так, в прошлом году Анастасия в день рождения супруга записала для него песню SEREZHA (“Сережа“) и сняла на нее яркий видеоклип.

Читай также: “Олечка, может, не надо?: Полякова заявила о создании политической силы

А за год то этого по случаю именин Анастасии на Таймс-сквер в Нью-Йорке на одном из зданий показывали коллажи из их с Сергеем фото.

После такой “романтики“ разгорелся скандал, поскольку журналисты предположили, что шикарный подарок любимой преподнес нардеп, не внеся это в свою декларацию. Однако, пришла на помощь мать девушки, которая заявила, что трансляцию коллажей заказала именно она.

К слову, теща Сергея Рыбалки - единственный эксперт по женскому вождению в Украине. Некогда она создала известную сеть школ “АвтоЛеди“, где женщин-водителей учат исключительно представительницы прекрасного пола.

К слову, сам Сергей Рыбалка, по данным СМИ, является одним из спонсоров “Радикальной партии“. Ему и его семье принадлежит небезызвестная ТМ SEMKI, также семья нардепа производит сухарики FLINT и товары для дома - мыло, салфетки и прочее.

Ранее мы писали, что в ВР началась мода на зеленый цвет.