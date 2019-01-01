Журналисты подметили, что в Верховной Раде стало больше зеленых нарядов.

Цвет - в тренде: Депутаты пришли в ВР в модных оттенках зеленого strana.ua

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Сразу несколько женщин-депутатов пришли на заседание ВР в нарядах зеленого цвета. Такую тенденцию подметили корреспонденты издания “Страна“, вспомнив о цветах партии нового президента Владимира Зеленского.

В частности, в зеленом заседание посетили Виктория Сюмар из “Народного фронта“, внефракционная Надежда Савченко, а также Алена Шкрум и Елена Кондтратюк - из "Батькивщины".

Нардепы Виктория Сюмар, Алена Шкрум и Елена Кондтратюк сегодня пришли в парламент в зеленом, фото: Аркадий Манн, "Страна" strana.ua

Вице-спикер Оксана Сыроед выбрала широкие брюки оттенка quetzal green, который был очень популярен в осенне-зимний период, но до сих пор остается актуальным. Их депутат надела к белой блузе.

В связи с таким “озеленением“ украинских политиков, журналисты “Страны“ обратились к фешн-специалистам, уточнив, насколько в этом сезоне популярен зеленый и как его правильно носить.

Читай также: Стройная элита: Кто из украинских политиков сильно похудел к лету Институт цвета Pantоne назвал три оттенка зеленой семьи, которые буду сочетаться с главным цветом года - коралловым. Это “оливка в мартини“ - что-то близкое к цвету хаки, “золотой лайм“ - теплый травянистый и глубокий холодный оттенок “лесной биом“. Вот кстати, на Надежде Савченко сегодня блуза как раз последнего, лесного оттенка, а у Шкрум пиджак кедрово-зеленый, - рассказывает “Стране“ персональный стилист и художник Елена Тихая.

Оксана Сыроед пришла в широких брюках, фото: Изым Каумбаев, "Страна" strana.ua

По поводу уже упомянутых образов депутатов ВР, персональный стилист отметила, что они выбрали формальные деловые сочетания в одежде. Также Елена Тихая подчеркнула, что зеленый цвет можно комбинировать более креативно, главное, учитывать обстановку.

В мире моды зеленому пророчили популярность еще до нового года. В тренде - цвета земли, глуховатый зеленый, травяной и да, оливка, - говорит дизайнер Лилия Братусь, платья которой носит экс-первая леди Марина Порошенко.

Ранее мы писали, кто из депутатов пришел в День вышиванки в Раду, одетым по форме.