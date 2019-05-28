"Трепещите мужчины": Наталья Могилевская примеряла образ боксерши

Исполнительница показала новый кадр с тренировки.

Известная певица, Народная артистка Украины Наталья Могилевская последнее время активно занимается спортом. Звезда часто показывает подписчикам снимки, сделанные во время тренировок.

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Так, сегодня Наталья опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, на котором она запечатлена с тренером в спортивном зале. Певица позировала в черной футболке и боксерских перчатках.

Судя по указанной геолокации, снимок был сделан в столичном фитнес-клубе “La Zone Club“.

“Всем бодрого утра! Ps. Перчатки пока для Смеха“, - лаконично подписала свежий кадр Могилевская.

Поклонники принялись активно обсуждать новую публикацию артистки.

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“Бодрое спортивное утро:). Тренер стоит в боксёрской стойке, вы что его обижаете?“, “Супер, Наталья“, “Желаю чтобы ваши глаза все время светились....от счастья....!!!!!!, “Наталочка, вы красуня и я вами восхищаюсь!!!)“, “Ты классная“, “Начали петь пошли на Славянский Базар. Начали танцевать пошли на Танці з зірками. Сейчас в бокс уйдете?“, “Вот это повороты!!! Трепещите мужчины - Мисс Зашибись в ударе“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Наталья Могилевская рассказала о том, как пыталась создать семью.