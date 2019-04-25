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Не получилось, - Наталья Могилевская рассказала о том, как пыталась создать семью

Комментариев: 5
Украинская певица Наталья Могилевская откровенно рассказала о личной жизни.
Наталья Могилевская рассказала о том, как пыталась создать семью
Наталья Могилевская рассказала о том, как пыталась создать семью
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Известная украинская певица и ведущая Наталья Могилевская скрывает свою личную жизнь и редко делится с журналистами подробностями своих романов. Однако недавно звезда все же рассказала о своем браке, и то том, почему не может создать семью.

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В интервью для проекта “Накипело” на Youtube Могилевская призналась, что у нее не вышло создать семью.

Я дважды пыталась создать семью, у меня не получилось. Поэтому я занялась собой, стала искать, в чем причина, - говорит Наталья.

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По словам звезды, работа всегда занимала большую часть ее жизни, что мешало строить нормальные отношения.

Я могла на 6 часов опоздать на свидание. У меня, кстати, муж был харьковчанин. Спросите его, почему он перестал быть моим мужем. Я говорила, что приеду в 7, а приезжала к 11, - делится певица.

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Решить проблему исполнительнице помог самоанализ. Наталья рассказала, что в один момент просто начала работать над собой и разбираться в себе.

Я полностью остановила свою жизнь. Я переосмыслила ценности и с новыми силами стала тщательно и скрупулезно выстраивать свою жизнь. Сейчас работаю над собой, разбираюсь, - сообщила она.

Знаменитость считает, что была в настоящем браке один раз. 

Если честно, я считаю, что у меня было не два брака, а лишь один – настоящий. Это отношения с Егором Долининым. В течение пяти лет я выполняла обязанности хозяйки дома и женщины, которая должна заботиться о своем любимом муже и об его детях, - признается она.

Напомним, что ранее Наталья Могилевская шокировала фанатов обнаженным видом.

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Теги: Наталья Могилевская, певица
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  19.05.2019, 00:31
Оценка:  0
гость
Натали не обижайся, но все жизнь ушла. 3,14пец уже ничего не вернёшь. И деньги этому вина.
гость  (аноним)  18.05.2019, 20:16
Оценка:  +1
гость
Замужем за шоу-бизом...
Fornarina7788    18.05.2019, 19:37
Оценка:  -1
Fornarina7788
Такая красивая! Просто-пора жить с ребенком...и все будет хорошо!
GreenPeace!    18.05.2019, 19:23
Оценка:  +1
GreenPeace!
Когда семью создаешь,крепкой ее сделают несколько вещей:если отношения без сильной любви,просто партнерство и если есть сильная любовь и нет места эгоизму.
гость  (аноним)  18.05.2019, 19:02
Оценка:  0
гость
Сейчас такое время и обстановка, что многие семьи распались, как по веской причине так и просто так.
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