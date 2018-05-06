5 звезд: Стало известно, где проводят медовый месяц Потап и Каменских
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Украинская певица Настя Каменских и продюсер Алексей Потапенко, которые 23 мая отпраздновали пышную свадьбу, проводят “медовый месяц“ в 5-звездочном отеле в Турции. Об этом пишет издание “Страна“. Пара отправилась на 10-дневный отдых в отеле Maxx Royal Kemer Resort. Также сообщается, что в этом же отеле отдыхают две подруги семьи: дизайнер Аня Андрийчук-Завгородняя и Люда Голубицкая, основательница ивент-агентства GG Project, которое занималось организацией свадьбы Потапа и Насти.
Фотографиями с пляжа молодожены делятся в соцсетях.
Журналисты отмечают, что гостиницу Maxx Royal Kemer Resort в поселке Кириш очень любят украинские знаменитости и футболисты. Отдыхающие тут часто видят наших звезд. Кстати, Потап и Настя отдыхают здесь не впервые.
Потап - самый настоящий инстамуж. Он может часами фотографировать Настю без нервов и раздражения, - рассказывают отдыхающие отеля.
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Гостиница расположена в 60 км от аэропорта в городе Анталья. Состоит из основных зданий и вилл в парковой зоне прямо на побережье Средиземного моря.
Сегодня расскажу об уникальном отеле #maxxroyalkemerresort.у вас может быть свой взгляд на качественный сервис, но этот отель удивит каждого.попробую описать несколько тонкостей этого места....При заселении создают группу в вайбере или вотсап на свой телефон с ассистентом, который 24 часа в сутки с вами поддерживает связь: присылают инфо о мероприятиях, пожелания по дресскоду на вечер, захотелось вам свежевыжатый сок, закончились памперсы, индивидуальный тренер по йоге и т.д -пожалуйста! Ресторан-нет привычного шведского стола, на витрине только деликатесные сыры, копчености и морепродукты, а горячие блюда заказываете по планшету - 7-10мин и готово.только свежие морепродукты и мясо. Пляж-это две песчаные бухты,привозной белый мальдивский песок, который не нагревается, бичбой протирает ваши очки салфеткой, расстилает полотенце на лежак и несется с планшетом, чтоб вы заказали закуски.а ночью этот пляж превращается в пляжную тусовку Минимальный номер 100м.кв с джакузи и гардеробной его прибирают утром, а вечером готовят номер ко сну-закрывают шторы, стелят постель и обрызгивают ароматом, который вы предварительно выбрали на свой вкус. Мини клуб....даже язык не поворачивается его так назвать.... это королевство в соснах,с комнатами для сна, 3d кинотеатром, скалодром, игровыми автоматами, детским рестораном, бассейнами с подогревом и прочее. Если у вас ранний заезд или поздний выезд, вас не будут мариновать в холле, а предоставят номер, где можно отдохнуть, принять душ и переодеться.рассказывать об этом отеле можно долго, но лучше один раз увидеть😉 Есть масса других вариантов, звоните: ☎+380506648777 ☏+380954238333 📩gorychiytur@gmail.com 🏢 Луганск пл.Героев ВОВ 2
В июне сутки проживания на вилле с тремя спальнями обойдутся в $3500. Отель работает по системе “максимум все включено“.
Напомним, что свадьбу Потап и Настя гуляли два дня в ресторане итальянской кухни Fabius.
Инсайдеры отметили, что практически вся свадьба была сделана по бартеру - звезды сделали пиар всем организаторам, ресторану и салону свадебных платьев - в соцсетях.
Ранее мы писали, какие наряды на свадьбу надела Настя Каменских.
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