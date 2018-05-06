Звездные молодожены отдыхают в турецком отеле.

5 звезд: Стало известно, где проводят медовый месяц Потап и Каменских instagram.com/realpotap

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Украинская певица Настя Каменских и продюсер Алексей Потапенко, которые 23 мая отпраздновали пышную свадьбу, проводят “медовый месяц“ в 5-звездочном отеле в Турции. Об этом пишет издание “Страна“. Пара отправилась на 10-дневный отдых в отеле Maxx Royal Kemer Resort. Также сообщается, что в этом же отеле отдыхают две подруги семьи: дизайнер Аня Андрийчук-Завгородняя и Люда Голубицкая, основательница ивент-агентства GG Project, которое занималось организацией свадьбы Потапа и Насти.

Фотографиями с пляжа молодожены делятся в соцсетях.

Журналисты отмечают, что гостиницу Maxx Royal Kemer Resort в поселке Кириш очень любят украинские знаменитости и футболисты. Отдыхающие тут часто видят наших звезд. Кстати, Потап и Настя отдыхают здесь не впервые.

Потап - самый настоящий инстамуж. Он может часами фотографировать Настю без нервов и раздражения, - рассказывают отдыхающие отеля.

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Гостиница расположена в 60 км от аэропорта в городе Анталья. Состоит из основных зданий и вилл в парковой зоне прямо на побережье Средиземного моря.

В июне сутки проживания на вилле с тремя спальнями обойдутся в $3500. Отель работает по системе “максимум все включено“.

Напомним, что свадьбу Потап и Настя гуляли два дня в ресторане итальянской кухни Fabius.

Инсайдеры отметили, что практически вся свадьба была сделана по бартеру - звезды сделали пиар всем организаторам, ресторану и салону свадебных платьев - в соцсетях.

Ранее мы писали, какие наряды на свадьбу надела Настя Каменских.