Чья работа: Три свадебных наряда Насти Каменских

Наряды от каких дизайнеров выбрала Настя Каменских для собственной свадьбы.

Чья работа: ТОП-3 наряда Насти Каменских на свадьбе instagram.com/potap.nastyaaaa

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23 мая состоялось свадьба Насти Каменских и Алексея Потапенко. Фешн-эксперты отмечают, что свадьба прошла в стиле романтического бохо-рустик и все детали: от декора до нарядов невесты, были выдержаны в этой стилистике.

На протяжении всего празднования невеста появлялась в различных изысканных образах. О деталях гардероба Насти Каменских написали segodnya.ua.

Так, первым “предсвадебным“ луком стал белый шелковый халат, рукава которого украшали воздушные перья. Спину изделия украшала надпись Bride, вышитая белоснежным жемчугом. Журналисты отмечают, что этот наряд с уникальным авторским дизайном, создали и подарили Насте близкие подруги на девичнике, который был проведен незадолго до свадьбы.

Вторым образом стало свадебное платье из салона Luxury Bridal Store Novias.

Платье-конструктор молочного цвета бренда Galia Lahav было приталенным, с глубоким вырезом в районе декольте, наряд украшал нежный гипюр и деликатная вышивка ручной работы.

Наряд смотрелся необычайно эффектно, а роскошный вид подчеркивала юбка в несколько слоев с тончайшей сеткой из органзы.

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По словам инсайдеров, именно такой наряд представляла себе Настя для своей идеальной свадьбы и она была очень счастлива, что ей удалось купить платье, воплотившее мечты.

Под конец торжества Настя Каменских появилась в более спортивном образе. На ней было белоснежное лаконичное платье, поверх которого Настя набросила полупрозрачный бомбер из органзы с вышивкой Wifey. Образ дополнили массивные кроссовки Buffalo.

Такой образ Настя Каменских выбирала и создала совместно со своей стилисткой Ирой Лан и швеей-конструктором Татьяной Лариной. Образ был продуман так, чтобы невеста чувствовала себя максимально комфортно и он отображал ее собственный стиль.

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