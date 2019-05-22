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"Ты че такая дерзкая?": Вера Брежнева похвасталась брутальным образом

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Исполнительница показала новый наряд в соцсети.
"Ты че такая дерзкая?": Вера Брежнева похвасталась брутальным образом
"Ты че такая дерзкая?": Вера Брежнева похвасталась брутальным образом
instagram.com/ververa

Известная певица, бывшая участница группы “ВИА Гра“ Вера Брежнева поделилась с поклонниками свежей публикацией, на которой предстала в дерзком наряде.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фотографию, на которой позирует платье с леопардовой раскраской, ботинках и черном кардигане.

Подписи к снимку звезда не смогла придумать, поэтому поинтересовалась у своих подписчиков, как нужно было написать под фото.

“Что обычно пишут под такими фото?“, - спросила Вера Брежнева. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Что обычно пишут под такими фото? 🐾

Допис, поширений Vera Brezhneva (@ververa)

Поклонники певицы засыпали ее комплиментами в комментариях под новой публикацией.

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“Верочка, вы супер супер супер“,, “Обычно пишут: “меня сложно найти, легко потерять и невозможно забыть“, “Слышь, ты чё такая дерзкая, а?!“, “Красота спасет мир! Великолепная!“, “Пишут, что секси кошечка на отдыхе“, “Стильно, свободно, природно)“, “Не сразу узнала) необычном образе)“, “Что Вера хороша в зверином принте)“, “Как обычно - ВЕРА просто огонь  и как всегда восхитительна“, - пишут поклонники Брежневой. 

Ранее Вера Брежнева призналась, почему не поздравила мужа с днем рождения.

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Теги: Вера Брежнева
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Источник: Ivona.bigmir.net

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