Исполнительница показала новый наряд в соцсети.

"Ты че такая дерзкая?": Вера Брежнева похвасталась брутальным образом instagram.com/ververa

Известная певица, бывшая участница группы “ВИА Гра“ Вера Брежнева поделилась с поклонниками свежей публикацией, на которой предстала в дерзком наряде.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фотографию, на которой позирует платье с леопардовой раскраской, ботинках и черном кардигане.

Подписи к снимку звезда не смогла придумать, поэтому поинтересовалась у своих подписчиков, как нужно было написать под фото.

“Что обычно пишут под такими фото?“, - спросила Вера Брежнева.

Поклонники певицы засыпали ее комплиментами в комментариях под новой публикацией.

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“Верочка, вы супер супер супер“,, “Обычно пишут: “меня сложно найти, легко потерять и невозможно забыть“, “Слышь, ты чё такая дерзкая, а?!“, “Красота спасет мир! Великолепная!“, “Пишут, что секси кошечка на отдыхе“, “Стильно, свободно, природно)“, “Не сразу узнала) необычном образе)“, “Что Вера хороша в зверином принте)“, “Как обычно - ВЕРА просто огонь и как всегда восхитительна“, - пишут поклонники Брежневой.

Ранее Вера Брежнева призналась, почему не поздравила мужа с днем рождения.