"Как ровесницы": Вера Брежнева показала редкое фото с племянницей
Популярная украинская певица Вера Брежнева очень редко публикует совместные кадры с мужем, продюсером композитором Константином Меладзе и еще реже – с членами его семьи.
Читай также: “Строго и умно“: Брежневу потроллили в Сети за неожиданный образ
На днях артистка впервые опубликовала в Instagram снимок со своей племянницей Ингой – старшей дочерью Валерия Меладзе.
На свежем фото Инга и Вера позируют в нарядах одинакового цвета. Кроме того 28-летняя племянница Брежневой дополнила свой образ чокером.
В описании к снимку исполнительница написала, что была рада встретить Ингу. А также рассказала, что девушка очень талантливая. Она создала собственный бренд украшений.
“ТЁТЯ и ПЛЕМЯННИЦА. Смотрите кого я встретила! @ingameladze Кроме удивительного совпадения цветах на фото, Инга была в украшении, которое мне очень понравилось, а оказалось, это чокер её бренда. Талантливая наша девочка. Как у вас с родственниками?)“, - написала Вера Брежнева.
ТЁТЯ и ПЛЕМЯННИЦА 💛 Смотрите кого я встретила! @ingameladze 😍 кроме удивительного совпадения цветах на фото, Инга была в украшении, которое мне очень понравилось, а оказалось, это чокер её бренда @apeiron_jewellery ✨ талантливая наша девочка 🤗 как у вас с родственниками?)
Поклонники засыпали комплиментами новую публикацию звезды.
Читай также: “Настоящая“: Фото Брежневой похвалили за морщинки
“Ого, здорово! такие красотки“, “А кто тетя, а кто племянница???“, “Веруньчик красотуньчик“, “Вы такие две милашечки и красавицы“, “Два цветка! Какая красота!“, “Какие девочки прелестные!“, “Две обворожительных красавицы!“, “Как ровесницы“, - написали в комментариях.
Ранее Вера Брежнева призналась, почему не поздравила мужа с днем рождения.
Полная версия правил