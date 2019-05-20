"Как ровесницы": Вера Брежнева показала редкое фото с племянницей

Певица опубликовала кадр с дочерью Валерия Меладзе.

Популярная украинская певица Вера Брежнева очень редко публикует совместные кадры с мужем, продюсером композитором Константином Меладзе и еще реже – с членами его семьи.

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На днях артистка впервые опубликовала в Instagram снимок со своей племянницей Ингой – старшей дочерью Валерия Меладзе.

На свежем фото Инга и Вера позируют в нарядах одинакового цвета. Кроме того 28-летняя племянница Брежневой дополнила свой образ чокером.

В описании к снимку исполнительница написала, что была рада встретить Ингу. А также рассказала, что девушка очень талантливая. Она создала собственный бренд украшений.

“ТЁТЯ и ПЛЕМЯННИЦА. Смотрите кого я встретила! @ingameladze Кроме удивительного совпадения цветах на фото, Инга была в украшении, которое мне очень понравилось, а оказалось, это чокер её бренда. Талантливая наша девочка. Как у вас с родственниками?)“, - написала Вера Брежнева.

Поклонники засыпали комплиментами новую публикацию звезды.

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“Ого, здорово! такие красотки“, “А кто тетя, а кто племянница???“, “Веруньчик красотуньчик“, “Вы такие две милашечки и красавицы“, “Два цветка! Какая красота!“, “Какие девочки прелестные!“, “Две обворожительных красавицы!“, “Как ровесницы“, - написали в комментариях.

Ранее Вера Брежнева призналась, почему не поздравила мужа с днем рождения.