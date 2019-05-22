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Полякова показала своего "рабочего мужа"

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Ольга Полякова озадачила поклонников новой публикацией.

Полякова показала своего
Полякова показала своего "рабочего мужа"
instagram.com/polyakovamusic

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Украинская певица Ольга Полякова удивила неожиданным постом в Инстаграм. Вчера, 22 мая, артистка поздравила с Днем рождения своего пиар-менеджера Артема Чиркова и назвала его "своим рабочим мужем".  Пост сопровождали общие фото с пиар-менеджером - одно из них сделано на море.

Артемушка , @fayniy ! С днём рождения! Ну шо полет нормальный? 😂 на втором фото ты сзади ))) и мне хорошо!))) спокойно , надежно, настолько что я забываю где мой телефон, очки , документы, дети😂.., потому, что ты мой тыл, опора, и я без тебя уже абсолютно точно не могу!Мой рабочий муж, любимый! Будь обязательно здоров, любим, необходим, счастлив, богат и знаменит! И конечно эгоистичная я, хочу что бы ты всегда был рядом, ведь я счастлива с тобой! - написала звезда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Артемушка , @fayniy ! С днём рождения! Ну шо полет нормальный? 😂 на втором фото ты сзади ))) и мне хорошо!))) спокойно , надежно, настолько что я забываю где мой телефон, очки , документы, дети😂.., потому, что ты мой тыл, опора, и я без тебя уже абсолютно точно не могу! Мой рабочий муж😂😂😂любимый! Будь обязательно здоров, любим, необходим, счастлив, богат и знаменит! И конечно эгоистичная я , хочу что бы ты всегда был рядом, ведь я счастлива с тобой!😘😘😘😘😘😘

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

К слову, недавно Ольга Полякова нарвалась на критику в Сети из-за публикации неформального фото с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. 

Ранее мы писали, что Потап и Настя поженились.

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Теги: Ольга Полякова, откровенные фото звезд
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Источник: IVONA) bigmir.net

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