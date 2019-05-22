Ольга Полякова озадачила поклонников новой публикацией.

Полякова показала своего "рабочего мужа" instagram.com/polyakovamusic

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Украинская певица Ольга Полякова удивила неожиданным постом в Инстаграм. Вчера, 22 мая, артистка поздравила с Днем рождения своего пиар-менеджера Артема Чиркова и назвала его "своим рабочим мужем". Пост сопровождали общие фото с пиар-менеджером - одно из них сделано на море.

Артемушка , @fayniy ! С днём рождения! Ну шо полет нормальный? 😂 на втором фото ты сзади ))) и мне хорошо!))) спокойно , надежно, настолько что я забываю где мой телефон, очки , документы, дети😂.., потому, что ты мой тыл, опора, и я без тебя уже абсолютно точно не могу!Мой рабочий муж, любимый! Будь обязательно здоров, любим, необходим, счастлив, богат и знаменит! И конечно эгоистичная я, хочу что бы ты всегда был рядом, ведь я счастлива с тобой! - написала звезда.

К слову, недавно Ольга Полякова нарвалась на критику в Сети из-за публикации неформального фото с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.

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