Полякова показала своего "рабочего мужа"
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Украинская певица Ольга Полякова удивила неожиданным постом в Инстаграм. Вчера, 22 мая, артистка поздравила с Днем рождения своего пиар-менеджера Артема Чиркова и назвала его "своим рабочим мужем". Пост сопровождали общие фото с пиар-менеджером - одно из них сделано на море.
Артемушка , @fayniy ! С днём рождения! Ну шо полет нормальный? 😂 на втором фото ты сзади ))) и мне хорошо!))) спокойно , надежно, настолько что я забываю где мой телефон, очки , документы, дети😂.., потому, что ты мой тыл, опора, и я без тебя уже абсолютно точно не могу!Мой рабочий муж, любимый! Будь обязательно здоров, любим, необходим, счастлив, богат и знаменит! И конечно эгоистичная я, хочу что бы ты всегда был рядом, ведь я счастлива с тобой! - написала звезда.
Артемушка , @fayniy ! С днём рождения! Ну шо полет нормальный? 😂 на втором фото ты сзади ))) и мне хорошо!))) спокойно , надежно, настолько что я забываю где мой телефон, очки , документы, дети😂.., потому, что ты мой тыл, опора, и я без тебя уже абсолютно точно не могу! Мой рабочий муж😂😂😂любимый! Будь обязательно здоров, любим, необходим, счастлив, богат и знаменит! И конечно эгоистичная я , хочу что бы ты всегда был рядом, ведь я счастлива с тобой!😘😘😘😘😘😘
К слову, недавно Ольга Полякова нарвалась на критику в Сети из-за публикации неформального фото с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.
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