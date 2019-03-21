Звезда "Реальной мистики", известная продюсер, культовый артист и самая известная травести-дива вспомнили о своих нарядах.

Звезды рассказали, какие джинсы носили в далеких 80-90х instagram.com/realnamisticka

Читай также: Джамала анонсировала премьеру необычного клипа на трек Solo

Джинсы – известный каждому элемент одежды, который, видимо, никогда не потеряет своей актуальности. Программа “Ранок з Україною“ на канале “Україна“ узнала у украинских артистов, какими были их первые джинсы. Оказывается, даже звездам они доставались нелегко.

Джинсы «варёнки» очень хорошо помню! Они были самыми модными во дворе. Из других стран привозили много вещей на предприятия, куда пошла мама, выстояла очередь и купила их мне, конечно, тогда я была самая модная! Помню, это была марка “Montana“, – рассказала в программе “Ранок з Україною“ звезда “Реальної містики“, актриса Наталия Бережная.

пресс-служба

Читай также: Monatik поделился редким кадром с женой - счастливая пара

Но не всем звездам так везло, как Наталии. Gena VITER, признается – у него все было куда хуже.

Вот у Наталии были модные «Montana», а у меня была польская подделка под названием “Мальвина“, – смеясь, комментирует Gena VITER в эфире канала “Україна“.

К лидеру группы “Вопли Видоплясова“ Олегу Скрипке желанные джинсы плыли через полпланеты.

Мой отец ушел в морское плавание. Он не был моряком, а как врач пошел на полгода и купил мне джинсы. Я был первым, может, не в городе, но в школе точно был первым, кто ходил в джинсах, – поделился Олег Скрипка.

Читай также: Полякова рассказала о детской травме, а Ефросинина - что прятала под одеялом

Сейчас они – звезды, а когда-то знаменитые артисты и продюсеры носили свои первые джинсы годами. Павлу Зиброву мама не разрешала надевать джинсы дома, а Ирина Горовая ассоциирует эту вещь с длительным промежутком времени.

Когда я была еще маленькой девочкой, это были сложные времена, и мы жили очень бедно. У меня были, пожалуй, единственные джинсы, которые я носила 5 лет, и мама их постоянно перешивала, – рассказала продюсер Ирина Горовая в эфире “Ранку з Україною“.

пресс-служба

Читай также: “Шикарная женщина!“: Маша Ефросинина украсила обложку известного глянца

А вот травести-дива Монро даже помнит, где приобрела первые джинсы и сколько они стоили.

Купила я их на вещевом рынке, на Республиканском стадионе, сейчас он называется Олимпийский. Они стоили 18 долларов, это был 1995 год. Тогда однокомнатную квартиру в центре Киева можно было купить за 2000 долларов. Понимаете, да? Сейчас джинсы тоже можно приобрести за 18 долларов, а квартира будет стоить около 100 000 Поэтому, джинсы не подверглись инфляции, – комментирует Монро в эфире канала “Україна“.

пресс-служба

Тогда джинсы были таким дефицитом, что их носили до образования дыр, и мало кто мог подумать, что когда-то первые модники будут бегать за брюками с дырками.

Я люблю рваные джинсы и шорты – сейчас это тренд, мода. Сейчас вообще можно пойти в секонд-хенд и купить за 20 гривен шикарные джинсы, – рассказал Дима Коляденко в программе “Ранок з Україною“.

пресс-служба

Ранее мы писали, что мама Камалии рассказала, как чуть не потеряла дочку.