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Мозговая и Аксельрод показали подросшую дочь Соломию

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Елена Мозговая выложила видео с отдыха .

Мозговая и Аксельрод показали подросшую дочь Соломию
Мозговая и Аксельрод показали подросшую дочь Соломию
facebook.com/olenamozgova1

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Украинская продюсер Алена Мозговая, жена певца Дэвида Аксельрода, который недавно принимал участие в шоу “Голос страны“, показала подросшую дочь Соломию. Видео с четырехлетней Солей Мозговая опубликовала в Фейсбук. 

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Девочку засняли на пляже в Албании - она радостно плещется в морской воде. В подписи к видео Алена Мозговая поблагодарила туроператора, который помог им открыть такое прекрасное место для отдыха.

Игорь Захаренко дякуємо тобі та твоїй компанії і за Албанію, і за Марс. Ви відкрили нам ці два райські місця на планеті Земля і подарували незабутні емоції, - написала в публикации Мозговая.

К слову, муж Алены Мозговой Дэвид Аксельрод недавно публиковал архивное фото - с еще маленькой Солей в вышиванке.

Ранее мы писали, как звезды поздравили Владимира Зеленского с инаугурацией.

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Теги: Алена Мозговая, Дэвид Аксельрод, дети звезд
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Источник: ivona bigmir) net

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