Мозговая и Аксельрод показали подросшую дочь Соломию
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Украинская продюсер Алена Мозговая, жена певца Дэвида Аксельрода, который недавно принимал участие в шоу “Голос страны“, показала подросшую дочь Соломию. Видео с четырехлетней Солей Мозговая опубликовала в Фейсбук.
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Девочку засняли на пляже в Албании - она радостно плещется в морской воде. В подписи к видео Алена Мозговая поблагодарила туроператора, который помог им открыть такое прекрасное место для отдыха.
Игорь Захаренко дякуємо тобі та твоїй компанії і за Албанію, і за Марс. Ви відкрили нам ці два райські місця на планеті Земля і подарували незабутні емоції, - написала в публикации Мозговая.
К слову, муж Алены Мозговой Дэвид Аксельрод недавно публиковал архивное фото - с еще маленькой Солей в вышиванке.
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