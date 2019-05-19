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Победитель "Евровидения-2019" оторвался под песню Русланы

Спецтема: Евровидение-2019
Комментариев: 2
Дункан Лоуренс станцевал под песню "Wild dances", с которой Руслана победила на "Евровидении" в 2004 году.
Победитель "Евровидения-2019" оторвался под песню Русланы
Победитель "Евровидения-2019" оторвался под песню Русланы
instagram.com/ruslana.lyzhychko

Известная украинская певица, победительница “Евровидения-2004“ Руслана поделилась с подписчиками интересным видео с новым победителем песенного конкурса Дунканом Лоуренсом.

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На своей странице в Instagram певица опубликовала несколько роликов, в которых можно увидеть, как представитель Нидерландов танцует в толпе под песню “Wild dances“. 

В подписи к новой публикации украинская артистка поблагодарила победителя “Евровидения-2019“ за драйвовый танец под ее хит.

“Дякую переможцю @itsduncanlaurence #Євробачення2019 за драйв під Wild Dances“, - написала Руслана.

Ранее сообщалось, что Руслана раскритиковала решение об отказе от участия в “Евровидении-2019“.

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Теги: Руслана, Дункан Лоуренс, Евровидение 2019
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  20.05.2019, 14:28
Оценка:  0
pусский
Явный педик!
гость  (аноним)  20.05.2019, 13:48
Оценка:  0
гость
еврейвидение совсем оскотинились - сначала песня с политподтекстом, затем недопуск артиста на конкурс по политмотиву, теперь победитель с ранее исполнявшейся песней. не считая что голосование зрителей уже не учитывают почти! помойка короче...
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