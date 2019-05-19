Победитель "Евровидения-2019" оторвался под песню Русланы

Дункан Лоуренс станцевал под песню "Wild dances", с которой Руслана победила на "Евровидении" в 2004 году.

Известная украинская певица, победительница “Евровидения-2004“ Руслана поделилась с подписчиками интересным видео с новым победителем песенного конкурса Дунканом Лоуренсом.

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На своей странице в Instagram певица опубликовала несколько роликов, в которых можно увидеть, как представитель Нидерландов танцует в толпе под песню “Wild dances“.

В подписи к новой публикации украинская артистка поблагодарила победителя “Евровидения-2019“ за драйвовый танец под ее хит.

“Дякую переможцю @itsduncanlaurence #Євробачення2019 за драйв під Wild Dances“, - написала Руслана.

Ранее сообщалось, что Руслана раскритиковала решение об отказе от участия в “Евровидении-2019“.