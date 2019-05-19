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"Это безумно красиво": Джамала восхитила Сеть розовым нарядом

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Певица представила тизер нового видеоклипа.
"Это безумно красиво": Джамала восхитила Сеть розовым нарядом
"Это безумно красиво": Джамала восхитила Сеть розовым нарядом
instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала поделилась с фанами новой публикацией в соцсети. Звезда представила отрывок из нового клипа на песню “Solo“. Композиция стала не только популярной в Украине, но и попала в топ-10 двух британских хит-парадов.

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Недавно на своей странице в Instagram артистка рассказала, что премьера свежего клипа состоится в среду, 22 мая, и опубликовала первый тизер.

В ролике Джамала появилась в нежном образе. Для съемок клипа певица выбрала розовое платье с корсетом и рюшами.

“Прем'єра офіційного відео Solo - 22/05/2019“, - подписала видео победительница “Евровидения-2016“.

Новый образ звезды очень понравился подписчикам. Они сравнили Джамалу с красивым цветком.

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“Квiтка магнолiї“,“Такі ніжні кольори. Хочу бачити все“, “С ума сойти какие эстетичные кадры.  Жду с нетерпением“, “Вау.. Так нежно. Так светло.. Жду..“, “Зефирно“, “Первые кадры красивые“, “Это безумно красиво“, “Обожаю эту песню, а клип вообще божественный. Нежный, такой, как песня!“, “Рожевий дуже личить. Чудовий образ“,  “Это какой-то космос!“ - написали пользователи Instagram..

Напомним, ранее Джамала опубликовала нежный снимок с мужем.

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Теги: Джамала
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Источник: ivona.bigmir.net

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