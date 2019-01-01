Платиновая блондинка: Кэти Перри похвастался кардинальной сменой имиджа

Исполнительница решила сменить цвет волос.

Известная американская певица Кэти Перри неожиданно решила сменить прическу. Звезда перекрасилась в блондинку и сделала стильное каре.

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В новом образе артистка появилась на церемонии вручения музыкальной премии iHeartRadio Music Awards. На мероприятии Перри сопровождал диджей Zedd, с которым она записала композицию “365“.

Отметим, что для красной дорожки Кэти выбрала модный наряд в стиле 70-х от украинского бренда Paskal. Певица предстала перед публикою в клетчатом черно-белое платье с широким поясом.

Напомним, ранее Кэти Перри рассказала, как Орландо Блум сделал ей предложение.