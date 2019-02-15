Кэти Перри и Орландо Блум обручились: Невеста похвасталась перстнем в Сети

Кэти Перри обручилась со звездой "Пиратов Карибского моря" Орландо Блумом.

instagram.com/katyperry

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Американская певица Кэти Перри скоро станет женой актера Орландо Блума. Помолвка состоялась вчера, 14 февраля. Об этом написала dailymai, опубликовав на Инстаграм-странице фото с торжества.

Поздравляем !!! 😍❤️💍 Кэти Перри и Орландо Блум осуществили романтическое предложение в Дня святого Валентина, - написали в Сети.

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Также фото с перстнем опубликовала в соцсетях и сама Кэти Перри, сделав забавную подпись к нему.

full bloom (полное цветение- пер. с англ.), - написала Кэти, обыграв фамилию будущего мужа.

Отношения пары продолжаются около 3 лет. Они познакомились в феврале 2016-го на вручении премии “Золотой глобус“. В конце февраля 2017-го пара официально объявила об окончании отношений. Однако позже Перри и Блум помирились.

Ранее мы писали, что Оля Полякова выставила в День Валентина свои фото в 18 лет.