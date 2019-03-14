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TARABAROVA показала милый снимок с подросшим сыном

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Недавно малышу исполнилось полгода.
TARABAROVA показала милый снимок с подросшим сыном
TARABAROVA показала милый снимок с подросшим сыном
instagram.com/tarabarova

Украинская певица Светлана Тарабарова, выступающая также под псевдонимом  TARABAROVA поделилась с подписчиками трогательным снимком со своим маленьким сыном Иваном.

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Новый кадр артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Свежее фото было сделано во время прогулки.

“Сьогодні був чудовий день“, - лаконично подписала фото Тарабарова.

Отметим, певица Светлана Тарабарова родила сына Ивана 9 сентября 2018 года.

Напомним, ранее TARABAROVA презентовала клип “Мені казково“.

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Теги: Светлана Тарабарова
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Источник: Ivona.bigmir.net

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