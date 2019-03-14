TARABAROVA показала милый снимок с подросшим сыном
Недавно малышу исполнилось полгода.
Украинская певица Светлана Тарабарова, выступающая также под псевдонимом TARABAROVA поделилась с подписчиками трогательным снимком со своим маленьким сыном Иваном.
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Новый кадр артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Свежее фото было сделано во время прогулки.
“Сьогодні був чудовий день“, - лаконично подписала фото Тарабарова.
Отметим, певица Светлана Тарабарова родила сына Ивана 9 сентября 2018 года.
Напомним, ранее TARABAROVA презентовала клип “Мені казково“.
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