Тина Кароль восхитила Сеть снимком в прозрачном наряде

Певица опубликовала новый кадр в соцсети.

Украинская певица, тренер вокального шоу “Голос країни“ Тина Кароль продолжает радовать поклонников снимками в новых образах.

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На странице в Instagram звезда опубликовала свежий кадр, на котором позирует в черном прозрачном платье.

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Фанаты певицы оставили множество восторженных комментариев. “Королева“, “Мать Моя Женщина какая она же красивая“, “Нет слов!!! Просто божественная“, “Вау, фантастическая“, “Какое красивое фото. Вечерний анти-стресс“, “Тина вы творение небес, хочется насытиться источающим от вас благоуханием любви“, “Научите меня заново дышать. Невероятно“, “Прекрасная, как будто нежная весна!“, “У меня отвисла челюсть“, - пишут подписчики Тины Кароль.

Напомним, ранее соблазнительная Тина Кароль восхитила Сеть стильным фото.