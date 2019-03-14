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Тина Кароль восхитила Сеть снимком в прозрачном наряде

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Певица опубликовала новый кадр в соцсети.
Тина Кароль восхитила Сеть снимком в прозрачном наряде
Тина Кароль восхитила Сеть снимком в прозрачном наряде
instagram.com/tina_karol

Украинская певица, тренер вокального шоу “Голос країни“ Тина Кароль продолжает радовать поклонников снимками в новых образах.

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На странице в Instagram звезда опубликовала свежий кадр, на котором позирует в черном прозрачном платье.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#tinakarol #тинакароль Ph @kulakowskiy

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

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Фанаты певицы оставили множество восторженных комментариев. “Королева“, “Мать Моя Женщина какая она же красивая“, “Нет слов!!! Просто божественная“, “Вау, фантастическая“, “Какое красивое фото. Вечерний анти-стресс“, “Тина вы творение небес, хочется насытиться источающим от вас благоуханием любви“, “Научите меня заново дышать. Невероятно“, “Прекрасная, как будто нежная весна!“, “У меня отвисла челюсть“, - пишут подписчики Тины Кароль.

Напомним, ранее соблазнительная Тина Кароль восхитила Сеть стильным фото.

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Теги: Тина Кароль
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Источник: Ivona.bigmir.net

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