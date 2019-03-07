TARABAROVA презентовала клип "Мені казково"

Новый трек войдет в альбом певицы "23:25".

TARABAROVA презентовала клип в стиле “нео-мюзикл“ на сингл “Мені казково“. Это первая совместная работа певицы с хореографом-постановщиком Денисом Стульниковым и уже третья с командой “Манифест продакшн“.

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Сразу после премьеры клипа певица объявила о необычном всеукраинском туре #FOLLOWERS ONLY TOUR. Дело в том, что залы не смогут вместить всех желающих, поэтому попасть на концерты смогут только “фолловеры“ Светланы в социальных сетях.

Концертный тур певицы TARABAROVA Пресс служба

Съемки клипа на трек “Мені казково“, вошедший в альбом “23:25“, происходили в одном из киевских отелей, который по сценарию из обычного превращается в место волшебной вечеринки. В новой видеоработе поклонники увидят настоящий музыкальный мюзикл с яркими образами i стильной хореографией от Дениса Стульникова.

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Сын Светланы, пятимесячный Иван, впервые присутствовал на съемках клипа, чтобы не нарушать режим кормления. Стоит отметить, что молодая мама TARABAROVA находится в идеальной форме и уже готова удивить страну необычным туром в поддержку альбома “23:25“ - #FOLLOWERS ONLY TOUR.

TARABAROVA объединит светлой музыкой 22 города Украины. Своим подписчикам во время тура певица обещает много приятных сюрпризов и неповторимую дружескую атмосферу.

Напомним, ранее MamaRika порадовала поклонников новым весенним хитом.