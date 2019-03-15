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"Штаны застегните!": Лобода нарвалась на троллинг в Сети

Комментариев: 1
Светлана Лобода выложила новое соблазнительное фото и нарвалась на критику.

"Штаны застегните!": Лобода нарвалась на троллинг в Сети
instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода, которая любит позировать в эпатажных, откровенных образах, нарвалась на критику в Сети из-за фото с расстегнутыми штанами. Звезда выложила в Инстаграм снимок, на котором позирует в ванной. На артистке - черный бюстгальтер и джинсы с полностью расстегнутой ширинкой.

Доброе утро! а для нас - доброй ночи, - написала Лобода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Good morning 🐯but for us goodnight 😴

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

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Фолловеры Лободы активно прокомментировали фото. Одним оно очень понравилось, подписчики похвалили фигуру Светланы. Однако, во многих комментариях артистку потроллили и отметили, что такое фото - явно перебор.

Доброе утро!!!Жаль,что я не так шикарно выгляжу,как вы!!! - написали в комментариях.


Вульгарности нет предела, - возмутились в Сети.


Пресс идеальный😍 это ж какие тренировки нужны, чтоб была такая красота😍 - отметили фолловеры.


А ЗАЧЕМ ТАК ОГОЛЯТЬСЯ ДА ЕЩЁ И ВСЕМ ПОКАЗЫВАТЬ?😎👌 Я понимаю, что фигура хорошая, но переборщила!🔥🔥🔥😂 - написали в комментариях. 


Штаны застегните , наверное не заметили просто 😎 - потроллили Лободу.

Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали в Сети из-за наряда. 

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Теги: Светлана Лобода, перебежчики, откровенные наряды
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  15.03.2019, 11:04
Оценка:  0
гость
в таком прикиде ее бы тоже в самолет не пустили
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