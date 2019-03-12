Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Горячая девушка": Тина Кароль восхитила соблазнительным образом

Комментариев: 0
Певица показала кадр с фотосессии для Vogue.
"Горячая девушка": Тина Кароль восхитила соблазнительным образом
"Горячая девушка": Тина Кароль восхитила соблазнительным образом
instagram.com/tina_karol

Тренер шоу “Голос країни“, украинская певица Тина Кароль продолжает радовать фанатов новыми снимками.

Читай также: “Скоро все узнаете“: Надя Дорофеева заинтриговала новым снимком

На днях исполнительница  опубликовала в Instagram кадр с фотосессии для популярного глянца Vogue.

На свежем снимке звезда позирует в длинном белом платье, полулежа в кресле. При этом Тина не смотрит в кадр.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#tinakarol #тинакароль Ph @vogue_ukraine

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

Читай также: Светлана Лобода показала, как выглядела в детстве

Поклонники принялись активно обсуждать свежую публикацию звезды. “Осторожнее, здесь горячая девушка)“, “Ты ослепляешь своей красотой и грациозностью!“, “Фантастическая женщина“, “Тинааа, убиваешь своей красотой“,  “Невозможно оторвать глаз от такой красоты “, “Нежность... Такая любовь, очень красиво“,“Почему такая красивая и привлекательная“, “Как всё на грани... тонко, изящно, стильно! И вкусно!“, “Такая хрупкая, но такая сильная“ – пишут подписчики Тины Кароль.

Напомним, ранее соблазнительная Тина Кароль восхитила Сеть стильным фото.

Поделись:
Теги: Тина Кароль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь