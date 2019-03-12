"Горячая девушка": Тина Кароль восхитила соблазнительным образом

Певица показала кадр с фотосессии для Vogue.

Тренер шоу “Голос країни“, украинская певица Тина Кароль продолжает радовать фанатов новыми снимками.

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На днях исполнительница опубликовала в Instagram кадр с фотосессии для популярного глянца Vogue.

На свежем снимке звезда позирует в длинном белом платье, полулежа в кресле. При этом Тина не смотрит в кадр.

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Поклонники принялись активно обсуждать свежую публикацию звезды. “Осторожнее, здесь горячая девушка)“, “Ты ослепляешь своей красотой и грациозностью!“, “Фантастическая женщина“, “Тинааа, убиваешь своей красотой“, “Невозможно оторвать глаз от такой красоты “, “Нежность... Такая любовь, очень красиво“,“Почему такая красивая и привлекательная“, “Как всё на грани... тонко, изящно, стильно! И вкусно!“, “Такая хрупкая, но такая сильная“ – пишут подписчики Тины Кароль.

Напомним, ранее соблазнительная Тина Кароль восхитила Сеть стильным фото.