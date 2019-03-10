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Оля Цибульская рассказала, какой целеустремленной была в детстве

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Певица поделилась с поклонниками забавным фактом о себе.
Оля Цибульская рассказала, какой целеустремленной была в детстве
Оля Цибульская рассказала, какой целеустремленной была в детстве
instagram.com/cybulskaya

Известная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская порадовала фанов новым постом в Instagram.

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Звезда опубликовала новый кадр и в подписи к нему рассказала, насколько целеустремленной была в детстве. А также певица рассказала, что сейчас является  для нее главной целью.

“Батьки кажуть, що я настільки сильно хотіла велосипед, що вже в 1 рік змогла вимовити “тупи мені йісіпєд“, мабуть тоді я й зрозуміла, що чим швидше ти сформулюєш своє бажання – тим швидше воно здійсниться Так і живу - бачу ціль, не бачу перешкод. Не сумнівайтесь в собі!!! Цьомаю. А зараз моя ціль - нова пісня“, - сообщила певица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Батьки кажуть, що я настільки сильно хотіла велосипед🚲, що вже в 1 рік змогла вимовити «тупи мені йісіпєд» , мабуть тоді я й зрозуміла, що чим швидше ти сформулюєш своє бажання – тим швидше воно здійсниться Так і живу - бачу ціль, не бачу перешкод. Не сумнівайтесь в собі!!! Цьомаю А зараз моя ціль - нова пісня) Чекаєте? #мамаартистка #оляцибульська

Допис, поширений Оля Цибульська (@cybulskaya)

Напомним, ранее Леся Никитюк покорила Сеть глубоким декольте.

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Теги: Оля Цибульская
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Источник: Ivona.bigmir.net

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