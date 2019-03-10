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Влад Яма показал любимое фото с женой

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Танцор опубликовал в Instagram новый кадр с супругой Лилией.
Влад Яма показал любимое фото с женой
Влад Яма показал любимое фото с женой
instagram.com/vladyama_official

Известный украинский хореограф, участник и судья шоу “Танцы со звездами“ Влад Яма поделился с поклонниками в Instagram новым снимком с супругой.

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На свежем фото Влад стоит за Лилией и нежно обнимает ее за талию. На жене танцора черное платье с красным рисунком, а на Владе белая рубашка и серый костюм.

Фотография была сделана для популярного глянца Cosmopolitan Ukraine.

Обожаю эту фотку!... И девочку тоже, - подписал любимый кадр с женой Влад Яма.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обожаю эту фотку!..... И девочку тоже @liliya_yama @cosmopolitanukraine

Допис, поширений VLAD YAMA (@vladyama_official)

Напомним, ранее стало известно, что Анастасия Заворотнюк тайно родила третьего ребенка.

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Теги: Влад Яма
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