Влад Яма показал любимое фото с женой
Танцор опубликовал в Instagram новый кадр с супругой Лилией.
Известный украинский хореограф, участник и судья шоу “Танцы со звездами“ Влад Яма поделился с поклонниками в Instagram новым снимком с супругой.
Читай также: “Холостяк“ 9 сезон: что известно о первом браке Никиты Добрынина
На свежем фото Влад стоит за Лилией и нежно обнимает ее за талию. На жене танцора черное платье с красным рисунком, а на Владе белая рубашка и серый костюм.
Фотография была сделана для популярного глянца Cosmopolitan Ukraine.
Обожаю эту фотку!... И девочку тоже, - подписал любимый кадр с женой Влад Яма.
Напомним, ранее стало известно, что Анастасия Заворотнюк тайно родила третьего ребенка.
Полная версия правил