Даша Астафьева похвасталась естественной красотой

Известная певица продемонстрировала лицо без макияжа.

Известная украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева часто радует поклонников снимками с откровенных фотосессий. А недавно звезда похвасталась своей естественной красотой и показала лицо без макияжа.

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В своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала в Instagram кадр, на котором позирует в авто без капли косметики на лице.

“Лучшего подарка, чем естественная красота, и не пожелаешь“, - подписала новый кадр Астафьева.

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“Ти красотка с веснушками“, “Вы супер в таком виде“, “Весна пришла и Даша расцвела!“, “Даша, Ви неймовірна“, “Тебе идет без макияжа“, - пишут фанаты Даши в комментариях к публикации.

Напомним, ранее Даша Астафьева шокировала Сеть странным нарядом.