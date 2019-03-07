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Даша Астафьева похвасталась естественной красотой

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Известная певица продемонстрировала лицо без макияжа.
Даша Астафьева похвасталась естественной красотой
instagram.com/da_astafieva

Известная украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева часто радует поклонников снимками с откровенных фотосессий. А недавно звезда похвасталась своей естественной красотой и показала лицо без макияжа.  

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В своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала в Instagram кадр, на котором позирует в авто без капли косметики на лице.

“Лучшего подарка, чем естественная красота, и не пожелаешь“, - подписала новый кадр Астафьева.

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“Ти красотка с веснушками“, “Вы супер в таком виде“, “Весна пришла и Даша расцвела!“, “Даша, Ви неймовірна“, “Тебе идет без макияжа“, - пишут фанаты Даши в комментариях к публикации.

Напомним, ранее Даша Астафьева шокировала Сеть странным нарядом.

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Теги: Даша Астафьева
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  08.03.2019, 14:35
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Ти ебучая пиздень с рваной сракой!
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