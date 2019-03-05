Даша Астафьева шокировала Сеть странным нарядом

Звезда снялась в провокационной фотосессии.

Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева часто публикует в Instagram снимки в откровенных образах.

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На днях звезда поделилась кадрами с провокационной фотосессии, в которой предстала в необычном наряде.

На новых фото девушка позирует в облегающем наряде телесного цвета с черными крестиками на груди. Свой странный образ Даша дополнила пуантами.

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“Фото просто огонь!!!“, “Прикольная пижамка“, “Я б тоже в крестики-нолики поиграл бы..“, “Шикарная Даша“, “Красота-страшная сила, и с годами она ещё страшней!“, “Баляринка“, “Че то мне Мальвину напомнило фото“, “Боже! Даша вы безумно красивы“, - прокомментировали фотосессию подписчики Даши Астафьевой.

Напомним, ранее Астафьева шокировала снимком с кудрявым блондином модельной внешности.