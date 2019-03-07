Ани Лорак показала, ради чего готова пожертвовать фигурой

Певица похвасталась любимым блюдом.

Популярная певица Ани Лорак часто радует своих фанов снимками в нарядах, которые выгодно подчеркивают ее стройную фигуру. Но на днях звезда призналась, что иногда может нарушить строгую диету и побаловать себя вкусным и калорийным блюдом.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором позирует в черной водолазке и джинсах, сидя в кресле. В руках у нее тарелка с пастой, а рядом на столе стоит бокал.

“Иногда можно побаловать себя вкусной пастой“ – подписала фото Ани Лорак.

Напомним, ранее новое фото Ани Лорак вызвало бурное обсуждение в Сети.