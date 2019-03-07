Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ани Лорак показала, ради чего готова пожертвовать фигурой

Комментариев: 1
Певица похвасталась любимым блюдом.
Ани Лорак показала, ради чего готова пожертвовать фигурой
Ани Лорак показала, ради чего готова пожертвовать фигурой
instagram.com/anilorak

Популярная певица Ани Лорак часто радует своих фанов снимками в нарядах, которые выгодно подчеркивают ее стройную фигуру. Но на днях звезда призналась, что иногда может нарушить строгую диету и побаловать себя вкусным и калорийным блюдом.

Читай также: Вера Брежнева похвасталась стройными ногами в наряде из перьев

На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором позирует в черной водолазке и джинсах, сидя в кресле. В руках у нее тарелка с пастой, а рядом на столе стоит бокал.

“Иногда можно побаловать себя вкусной пастой“ – подписала фото Ани Лорак.

Напомним, ранее новое фото Ани Лорак вызвало бурное обсуждение в Сети.

Поделись:
Теги: Ани Лорак
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  08.03.2019, 13:05
Оценка:  0
гость
а не пойдет ли эта подстилка нах? кому она вообще нужна?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь