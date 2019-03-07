Вера Брежнева похвасталась стройными ногами в наряде из перьев
Певица выбрала необычный наряд для выступления.
Известная украинская певица Вера Брежнева порадовала фанов новым снимком из концертного тура.
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Исполнительница опубликовала в Instagram свежий кадр, на котором позирует на сцене в платье из перьев с высоким разрезом. Наряд выгодно подчеркивает стройные ноги Брежневой.
Подписчики засыпали комплиментами певицу. “Ах! Один восторг, Вера!“, “Нереальная“, “Невероятно красиво“, “Глаз не оторвать!“, - написали фаны в комментариях под публикацией.
Напомним, ранее новое фото Ани Лорак вызвало бурное обсуждение в Сети.
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