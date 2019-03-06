Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Много фотошопа": Новое фото Ани Лорак вызвало бурное обсуждение в Сети

Комментариев: 0
Певица опубликовала новое пикантное фото.
"Много фотошопа": Новое фото Ани Лорак вызвало бурное обсуждение в Сети
"Много фотошопа": Новое фото Ани Лорак вызвало бурное обсуждение в Сети
instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак порадовала подписчиков в Instagram новым кадром.

Читай также: Евгения Власова показала, как изменилась после тяжелой болезни

Исполнительница опубликовала черно-белое фото, на котором позирует в обтягивающем платье. Наряд выгодно подчеркивает подтянутую фигуру звезды.

Свежий снимок подписчики звезды оценили по-разному. Многие фаны обратили внимание на отличную форму певицы. А некоторые упрекали певицу в частом использовании фотошопа.

Читай также: Наталья Могилевская похвасталась стройной фигурой в полупрозрачном платье

“Лорак! А без фотошопа - слабо? “, “и много-много фотошопа“, “Не нравится это вечное выражение , одно и тоже, и с фигурой что-то не так какие не естественные позы, выпячивание разных точек“, “Шикарная фигура!“, “Формы - отпад“, “Ничего себе изгибы“, “Очень изящная“, “Ух, какая грудь“, - пишут в комментариях к публикации

Напомним, ранее Ани Лорак похвасталась очередной российской наградой.

Поделись:
Теги: Ани Лорак
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь