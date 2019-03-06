"Много фотошопа": Новое фото Ани Лорак вызвало бурное обсуждение в Сети

Певица опубликовала новое пикантное фото.

Известная украинская певица Ани Лорак порадовала подписчиков в Instagram новым кадром.

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Исполнительница опубликовала черно-белое фото, на котором позирует в обтягивающем платье. Наряд выгодно подчеркивает подтянутую фигуру звезды.

Свежий снимок подписчики звезды оценили по-разному. Многие фаны обратили внимание на отличную форму певицы. А некоторые упрекали певицу в частом использовании фотошопа.

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“Лорак! А без фотошопа - слабо? “, “и много-много фотошопа“, “Не нравится это вечное выражение , одно и тоже, и с фигурой что-то не так какие не естественные позы, выпячивание разных точек“, “Шикарная фигура!“, “Формы - отпад“, “Ничего себе изгибы“, “Очень изящная“, “Ух, какая грудь“, - пишут в комментариях к публикации

Напомним, ранее Ани Лорак похвасталась очередной российской наградой.