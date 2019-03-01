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"Не стесняйся": Каменских порадовала новыми пикантными фото

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Настя Каменских выложила снимки и видео в откровенном наряде с чулками и подтяжками.

"Не стесняйся": Каменских порадовала новыми пикантными фото
instagram.com/kamenskux

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Украинская певица Настя Каменских продолжает эпатировать публику. На этот раз звезда выложила в Инстаграм фото в откровенном и провокационном образе - Каменских позирует в очень коротком наряде, из-под которого видны прозрачные чулки и яркие подтяжки. Дополняют Look высокие черные сапоги. 

Не стесняйся, - подписала снимок Каменских.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Don’t be shy 💥 Style @jeniakirienko ❤️

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Комментарии подписчиков разделились - от восторженных, в которых хвалят фигуру и стиль Каменских - до гневных, с нецензурной лексикой. Многие пользователи Сети написали, что Каменских слишком часто обнажается на публике и это стало уже неинтересным и даже пошлым.

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Также в некоторых комментариях подписчики попытались примирить фолловеров.

Да, комменты то в одну, то в другую крайность... Ребят и девчат у каждого свое понимание красоты! - написали в Сети.

Как стало понятно из следующей публикации в таком образе Каменских выступила на “Большом весеннем концерте“ на M1. Фрагмент своего выступления Настя также выложила в Инстаграм. на видео она с шоу-балетом танцует под нашумевшую песню “Попа как у Ким“.

Ранее мы писали, что Каменских шокировала снимками с голыми ягодицами.

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Теги: Настя Каменских, откровение наряды звезд
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Источник: Ivona.bigmir.net

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