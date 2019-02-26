"Круто дергаетесь!": Брежнева показала, как отрывается под Nirvana
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Певица Вера Брежнева удивила поклонников новым видео. На своей странице в Инстаграм Брежнева выложила запись репетиции своей группы, которая исполнила знаменитую Smells Like Teen Spirit группы Nirvana. Сама Брежнева на видео зажигательно "отрывается" под музыку.
И это всего лишь репетиция!🔥 представляете, что происходит на наших концертах ??)) ⚡️⚡️⚡️💥💥💥 - написала Брежнева.
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Поклонники пришли в восторг от “чумечечего“ танца артистки и написали множество восторженных комментариев, где похвалили ее за задор и хорошее настроение.
Вы как в своём фильме “8 лучших свиданий“, прыгаете на диване под рок-музыку😂👍, - написали фолловеры.
Ааа, как круто вы “дёргаетесь“, как здесь кто-то написал, и музыканты ваши крутые!! - восторгаются в комментариях.
Класс!!!! Здорово! Живая атмосфера, живые эмоции!))👏👏👏👏👏👏, - отметили подписчики.
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