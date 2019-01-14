Ани Лорак выложила в Сеть снимок с подросшей дочерью.

"Какие красавицы!": Лорак умилила Сеть фото с дочерью instagram.com/anilorak/

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Певица Ани Лорак порадовала подписчиков милым фото с дочерью Соней. Снимок звезда выложила в Инстаграм. На фото у Сони точно такой же пиджак, как у Лорак, а волосы, собранные в высокую прическу, выглядят точь в точь, как у матери. И Лорак, и Соня на снимке улыбаются.

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Подписчики Ани Лорак похвалили фото, отметив, что оно очень нежное и атмосферное.

Какие красавицы, - написали в Сети.

Счастье есть! Она рядом! - отметили фолловеры.

This is true love ❤️❤️ - подчеркнули в Сети.

Очень нежное фото🤗 и Вы очень красивые 🌸 - написали поклонники Лорак.

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Напомним, ранее в Сети фолловеры Ани Лорак спорили, на кого из родителей больше похожа Соня.

В последнее время певица часто выкладывает фото и видео с дочерью. Так, недавно Лорак выложила ролик с их общей яркой фотосессии. Тогда певицу в Сети раскритиковали за слишком глубокое декольте.

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А во время новогодних праздников, которые Лорак с дочерью проводили в США, певица выкладывала снимки Сони с крестным - российским певцом и продюсером Филиппом Киркоровым.

Ранее мы писали, что Лорак подозревают в беременности.