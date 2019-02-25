"Все начинается снова": Оля Фреймут разоткровенничалась в день рождения

В понедельник, 25 февраля популярная украинская телеведущая Оля Фреймут отметила день рождения. Звезде исполнилось 37 лет.

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В честь праздника знаменитость разместила в Instagram интересный пост. Фреймут решила подвести некоторые итоги своей жизни. Звезда рассказала, что в 37 лет впервые за все годы почувствовала, что отсчет жизни обновлен.

Также звезда призналась, что ей очень нравится ее жизнь, которая напоминает какой-то фильм.

“І зараз це саме відчуття - позаду ніби не моє життя. Ніби якась інша я його пройшла. Ніцше радив полюбити свою долю. Я свою обожнюю. Вона цікава - мов фільм . За сірі сюжети режисери не беруться. Тому я рада екстравагантності мого життя. Але. Чомусь все сьогодні починається знову. І я це бачу, як бачу вітрильник на хвилях блакитного моря. Як цукор і хлібницю на столі за сніданком, поки пишу цей не інстаграмний текст. Попереду - простір будинку, який ще не встигли омеблювати. Я ( котра з минулого ) залишила непридатні навики: знайомства , які ні до чого; мрії - до яких дійдено. А поки довіряюся великому світу - як 37 років тому зробила це немовлям“, - подытожила Оля Фреймут.