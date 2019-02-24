Оля Фреймут отпразднует день рождения в Израиле
Сегодня телеведущей исполнилось 37 лет.
Сегодня, 25 февраля известная украинская телеведущая Оля Фреймут отмечает день рождения. Звезде исполнилось 37 лет. Накануне праздника Фреймут рассказала поклонникам, что отпразднует за границей.
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На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала новый кадр и в подписи к нему сообщила, что вместе с мужем Владимиром Локотко проведет этот день в Тель-Авиве, Израиль.
“Перед Днем народження традиційно летимо кудись з Володею далеко-далеко... Вітання з Тель-Авіва“, – написала Оля Фреймут.
Также знаменитость поделилась несколькими кадрами с Тель-Авива в Instagram-Stories.
Напомним, ранее Оля Фреймут трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения.
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