Сегодня телеведущей исполнилось 37 лет.

Оля Фреймут отпразднует день рождения в Израиле instagram.com/freimutolia

Сегодня, 25 февраля известная украинская телеведущая Оля Фреймут отмечает день рождения. Звезде исполнилось 37 лет. Накануне праздника Фреймут рассказала поклонникам, что отпразднует за границей.

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На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала новый кадр и в подписи к нему сообщила, что вместе с мужем Владимиром Локотко проведет этот день в Тель-Авиве, Израиль.

“Перед Днем народження традиційно летимо кудись з Володею далеко-далеко... Вітання з Тель-Авіва“, – написала Оля Фреймут.

Также знаменитость поделилась несколькими кадрами с Тель-Авива в Instagram-Stories.

Напомним, ранее Оля Фреймут трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения.