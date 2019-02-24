Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Оля Фреймут отпразднует день рождения в Израиле

Комментариев: 1
Сегодня телеведущей исполнилось 37 лет.
Оля Фреймут отпразднует день рождения в Израиле
Оля Фреймут отпразднует день рождения в Израиле
instagram.com/freimutolia

Сегодня, 25 февраля известная украинская телеведущая Оля Фреймут отмечает день рождения. Звезде исполнилось 37 лет. Накануне праздника Фреймут рассказала поклонникам, что отпразднует за границей.

Читай также: Дочку Ольги Фреймут затроллили в Сети за вызывающий макияж

На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала новый кадр и в подписи к нему сообщила, что вместе с мужем Владимиром Локотко проведет этот день в Тель-Авиве, Израиль.

“Перед Днем народження традиційно летимо кудись з Володею далеко-далеко... Вітання з Тель-Авіва“, – написала Оля Фреймут.

Также знаменитость поделилась несколькими кадрами с Тель-Авива в Instagram-Stories.

Напомним, ранее Оля Фреймут трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения.

Поделись:
Теги: Ольга Фреймут
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  25.02.2019, 16:09
Оценка:  0
гость
а че не в Глевахе? ну, или в Фастове?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь