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"Сейчас будет комбо": Анна Седокова покорила Сеть ярким снимком

Комментариев: 1
Звезда поделилась новым кадром в Instagram.
"Сейчас будет комбо": Анна Седокова покорила Сеть ярким снимком
"Сейчас будет комбо": Анна Седокова покорила Сеть ярким снимком
instagram.com/annasedokova

Известная певица, бывшая участница группы “ВИА Гра“ Анна Седокова продолжает радовать поклонников яркими снимками.

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Так, недавно звезда решила опубликовать в Instagram кадр, который бы точно всем понравился. Певица считает, что все любят цветы и кошек.

Но, к сожалению, в исполнительницы нет кошки, поэтому на свежем снимке Седокова позирует с любимой собакой, которую называет Марусей.

“Сейчас будет комбо, ведь все любят цветы и котиков? Котика у меня нет, но пришлось использовать Марусю. Пообещала ей за это котлетку, это она о ней сейчас задумалась. А вот интересно - кого у меня тут больше, любителей собак или кошек?“ – поинтересовалась у подписчиков Анна Седокова.

Напомним, Анна Седокова поделилась умилительным снимком с сыном.

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Теги: Анна Седокова
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  26.02.2019, 11:22
Оценка:  0
гость
Фигня какая то, я думал сейчас будет Double Penetration, а тут. Очень плохой пост.
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