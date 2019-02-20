Анна Седокова поделилась умилительным снимком с сыном

Анна Седокова выложила новое фото с двухлетним сыном Гектором.

Известная певица, экс-солистка группы “ВИА Гра“ Анна Седакова продолжает радовать поклонников яркими снимками.

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Так, недавно звезда опубликовала новый кадр с двухлетним сыном Гектором. Певица призналась, что это одно из ее любимых снимков.

“Так люблю это фото .Солнце, море, отдых и великолепно уложенные волосы“, - подписала кадр Седокова.

Напомним, ранее Анна Седокова показала пресс и поделилась секретом похудения.