Алла Костромичева очаровала Сеть трогательным видео с маленьким сыном
Известная украинская модель, эксперт шоу “Топ-модель по-украински“ порадовала поклонников новым постом в соцсети.
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Звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте редкое видео с трехлетним сыном Сальватором. В ролике можно увидеть, как Алла и ее сын говорят, как сильно любят друг друга.
“И вас всех мы тоже очень любим! Сильно-сильно!!! Пообещайте, что вы сегодня скажете эти главные словa и не важно кому - любимому, близкому или собаке - главное её, любовь эту, дарить как можно чаще!“ - подписала милое видео Костромичева.
И вас всех мы тоже очень любим! Сильно-сильно!!! Пообещайте, что вы сегодня скажете эти главные словa и не важно кому - любимому, близкому или собаке - главное её, любовь эту, дарить как можно чаще! Wе love you all! Promise me you will say this important words to someone today, and it is does not matter if it will be BF, GF, just friend or even a dog ))) most important to give love as much as you can!
Напомним, ранее Соня Плакидюк призналась, почему Instagram заблокировал ее аккаунт.
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