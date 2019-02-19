Алла Костромичева очаровала Сеть трогательным видео с маленьким сыном

Известная модель и ее маленький сын рассказали, как сильно любят друг друга.

Известная украинская модель, эксперт шоу “Топ-модель по-украински“ порадовала поклонников новым постом в соцсети.

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Звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте редкое видео с трехлетним сыном Сальватором. В ролике можно увидеть, как Алла и ее сын говорят, как сильно любят друг друга.

“И вас всех мы тоже очень любим! Сильно-сильно!!! Пообещайте, что вы сегодня скажете эти главные словa и не важно кому - любимому, близкому или собаке - главное её, любовь эту, дарить как можно чаще!“ - подписала милое видео Костромичева.

Напомним, ранее Соня Плакидюк призналась, почему Instagram заблокировал ее аккаунт.