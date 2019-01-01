Модели рассказали про свои самые провальные Дни святого Валентина

Участники шоу "Топ-модель по-украински" сделали откровенные признания.

Выпускники модного проекта Нового канала “Топ-модель по-украински“ рассказали про свой самый провальный День святого Валентина!

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Как думаешь, что расстроило в свое время Сережу Стоуна, Диму Топоринского, Ясю Крутову, Самвела Туманяна, Катю Польченко и других?

Дима Топоринский, участник второго сезона модельного реалити

​ Дима и Яся Пресс-служба

Мой самый провальный День святого Валентина был в школе, когда я очень надеялся получить взаимность от одной девочки, но так и не получил. Я подписал большую валентинку, купил огромное сердечко – для меня тогда это были не хилые затраты по деньгам! А она мне ничего не подарила. И, кажется, мне тогда валентинку не подарил вообще никто.

А можешь вспомнить самый хороший День святого Валентина?

Самый хороший День влюбленных у меня - с Ярославой.

Сама Яся Крутова, девушка Димы:

У меня как-то так получалось, что на День всех влюбленных я очень часто была одна. Даже если у меня на тот момент были отношения, почему-то к 14 февраля они резко прекращались. Поэтому я даже и не вспомню сейчас самый лучший День святого Валентина, да и худший тоже. Он как-то мимо меня проходит все время, ну надеюсь, в этом году все будет совсем по-другому!

Катя Польченко, финалистка второго сезона “Топ-модель по-украински“

Катя Польченко Пресс-служба

Самый ужасный День святого Валентина был в 13 лет, когда мальчик, которому я нравилась, пришел ко мне под дверь с лопнувшим шариком. Но это еще полбеды! Мальчик был настолько пьян, что еле стоял на ногах. Представляете мой шок? А самый запоминающийся День всех влюбленных был очень круто спланирован: я получила подарок, и мы поехали в ресторан. Как оказалось, это был не обычный ужин, а ужин в темноте. Знаю, звучит пугающе, но было круто! Хоть я и влезла локтем в салат.

Сергей Стоун, выпускник второго сезона “Топ-модель по-украински“

​ Сергей Стоун Пресс служба

Самый неудачный был в школе. Мне тогда нравилась девочка Оля, с которой я познакомился на дне рождения друга, и все никак не мог к ней подойти и сказать о своих чувствах. Это длилось 2-3 года, и все время я передавал ей подарки 14 февраля через других людей. И делал это всегда максимально скрытно L А самый удачный День святого Валентина – прошлый, хотя и было много разногласий, он прошел очень мило, и те шоколадки, которые мне подарили в тот день, со мной уже год... Я так их и не открыл, зато они побывали уже в Гуанчжоу и дважды – в Шанхае.

Самвел Туманян, победитель первого сезона “Топ-модель по-украински“

​ Самвел Туманян Пресс служба

Самый неудачный День святого Валентина у меня еще не случился! И, надеюсь, ещё лет 80 праздновать его удачно. Чего и всем желаю!

Финалистка первого сезона Вика Рогальчук

​ Вика Рогальчук Пресс-служба

За всю жизнь у меня не было ни одного хорошего Дня святого Валентина! А вот худший выбрать сложно. Разрываюсь между двумя. Тем, когда парень подарил мне розы, которые я не люблю, и конфеты с черносливом, которые я не ем! И тем, когда мой парень даже позвонить не удосужился!

Участник второго сезона модельного реалити Нового канала Сережа Гердов:

​ Сережа Гердов Пресс-служба

Как-то раз я сильно поссорился со своей девушкой прямо накануне праздника! Но это скорее приятный случай, потому что я тогда в результате нормально отдохнул с друзьями.

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