Певица приняла участие в популярном челлендже.

Алина Гросу показала, какой была 20 лет назад instagram.com/alina_grosu

Известная певица и актриса Алина Гросу поделилась со своими подписчиками в Instagram архивным снимком.

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Звезда решила принять участие в #20yearschallenge и показать, как она выглядела 20 лет назад.

На снимке трехлетняя Алина с красными бантами и в розовом платье сидит на бильярдном столе.

#20yearschallenge 20 лет назад, - лаконично подписала кадр Гросу.

Напомним, ранее Алина Гросу примеряла свадебное платье.