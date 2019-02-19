Алина Гросу показала, какой была 20 лет назад
Певица приняла участие в популярном челлендже.
Известная певица и актриса Алина Гросу поделилась со своими подписчиками в Instagram архивным снимком.
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Звезда решила принять участие в #20yearschallenge и показать, как она выглядела 20 лет назад.
На снимке трехлетняя Алина с красными бантами и в розовом платье сидит на бильярдном столе.
#20yearschallenge 20 лет назад, - лаконично подписала кадр Гросу.
Напомним, ранее Алина Гросу примеряла свадебное платье.
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