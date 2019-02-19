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Алина Гросу показала, какой была 20 лет назад

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Певица приняла участие в популярном челлендже.
Алина Гросу показала, какой была 20 лет назад
Алина Гросу показала, какой была 20 лет назад
instagram.com/alina_grosu

Известная певица и актриса Алина Гросу поделилась со своими подписчиками в Instagram архивным снимком.

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Звезда решила принять участие в #20yearschallenge и показать, как она выглядела 20 лет назад.

На снимке трехлетняя Алина с красными бантами и в розовом платье сидит на бильярдном столе.

#20yearschallenge 20 лет назад, - лаконично подписала кадр Гросу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#20yearschallenge 20 лет назад

Допис, поширений GROSU (@alina_grosu)

Напомним, ранее Алина Гросу примеряла свадебное платье.

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Теги: Алина Гросу
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Источник: Ivona.bigmir.net

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